Denisse Miralles, ministra de Economía, señaló que Petro-Perú mantiene una deuda con proveedores, varios de ellos en el norte del país, de más de S/2.500 millones. La titular del MEF también se refirió al decreto de urgencia, al que calificó como necesario para reestructurar la empresa.

“Si nosotros no hacíamos nada, el destino de la empresa era la insolvencia. Ya tenía deudas acumuladas, ahora son más de S/2.500 millones que le debe solo a proveedores. Algo importante que quiero mencionar es que esta es una reorganización necesaria. El día que nosotros entramos a esa gestión, hace poco más de 2 meses y medio, encontramos en Petro-Perú una situación insostenible”, sostuvo Miralles en entrevista para el programa Claro y Directo.

Respecto a la Refinería de Talara, señaló que no ha tenido un buen manejo para generar los réditos adecuados. “Entre 2016 y 2021, Petro-Perú ha sido una empresa que generaba no solo buenos ingresos, sino que tenía utilidades, tenía oportunidades de generar negocios. Es ahí donde se toma la decisión de la Refinería de Talara, para que este activo comience a generar réditos adecuados. Creo que ahí no ha habido un manejo adecuado o una preparación adecuada para lograr el 100%”.

Cabe precisar que entre 2022 y 2024 el gobierno ha desembolsado más de S/17 mil millones en Petro-Perú, lo que equivale al 1,6% del PBI. Dicho monto representa el presupuesto anual de dos de los ministerios más grandes: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La ministra de Economía, remarcó que esta reorganización tiene como objetivo lograr que Petro-Perú sea una empresa más eficiente y no significa privatizarla. “No estamos cediendo la propiedad de la empresa. La privatización, no existe en el país desde hace 20 años. La normativa peruana ha cambiado. Ahora nosotros tenemos un sistema de promoción de la inversión privada que le permite al Estado poner en valor sus activos y eso es lo que queremos hacer con la empresa”, explicó.

“Le hemos pedido un calendario acelerado a Proinversión para que pueda en este breve plazo no solo tener las soluciones inmediatas para poner en valor los activos más valiosos de la empresa y evitar que se sigan deteriorando, sino que también deje candados a esta solución”, agregó.