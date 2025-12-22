Denisse Miralles, ministra de Economía, señaló que Petro-Perú no recibirá una inyección económica por parte del Estado peruano.

La ministra también agregó que aún tienen dificultades para poder acceder a información real de la petrolera estatal.

“El gobierno no tiene prevista ninguna inyección económica a Petro-Perú. Tenemos todavía dificultad de acceso de información real de Petro-Perú. Es lamentable decir que porque se pide información, se demoran o no te dicen todo completo”, indicó en una entrevista en RPP.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas también adelantó que en los próximos días, presentarán unos dispositivos que permitirán tomar medidas para que la empresa estatal deje de generar costos al país.

“En los siguientes días, antes de que termine el año, vamos a sacar unos dispositivos que nos van a permitir tomar esas medidas a fin de que la empresa estatal de todos los peruanos deje de generar gastos al Estado”, precisó.

Déficit fiscal y Acuerdo Fiscal

Respecto al Acuerdo Fiscal, que ha promovido su cartera, señaló que busca que este sea un espacio de análisis, y de construcción de una agenda estandarizada.

“[Que incluyan] cosas mínimas que se debe tener [en cuenta] para el respeto de la responsabilidad fiscal por parte del siguiente gobierno, no queremos tener la receta exclusiva. Por eso hemos convocado, desde el ministerio al Ejecutivo, a todos los exministros y a las distintas fuerzas tutelares del país para poder construir juntos este acuerdo”, aclaró.

“Lo que queremos es dejar una casa ordenada, queremos dejar las reglas claras y un camino rápido para la siguiente gestión. Es un espacio para construir y queremos tener una acción concreta y en esa línea está la estrategia para ver la inconstitucionalidad de algunas normas”, agregó

En cuanto al déficit fiscal, Miralles adelantó que la meta de 2,2% se cumplirá. “Por dos años consecutivos nuestro país no solo no ha cumplido la meta de déficit fiscal, por lo que este año es un gran hito”.