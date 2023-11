“En este momento hay 4 propuestas, incluida la del Ejecutivo, para reformar el sistema de pensiones; si se aprueba esta ley de retiro de las 4 UIT no va a haber sistema qué reformar porque no va a haber ahorros, esa es nuestra preocupación”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras en entrevista con radio Exitosa.

El titular del MEF indicó que espera que se pueda llegar a un consenso con el Congreso para que el nuevo retiro de las AFP se restrinja a quienes realmente necesitan, como las personas que se encuentran sin trabajo en la actualidad.

“Si hay una preocupación legítima que hay un grupo de gente que no la está pasando bien en este momento, que se restrinja, que se acote ese retiro de forma que no se afecte ni a la sostenibilidad del sistema ni a la reforma de pensiones”, señaló.

“Que se acote a aquellos que no están trabajando, pero no todos, porque la propuesta, tal como está, es que incluso los congresistas que tienen su fondo de pensiones puedan retirar, incluso un gerente general de alguna compañía, que gana muy bien, podría retirar”, agregó.

De otro lado, Contreras indicó que actualmente el Fonavi cuenta con alrededor de S/ 2.400 millones en sus cuentas para poder empezar la devolución a los aportantes y agregó que ha encargado a su equipo mayor celeridad para que los pagos puedan darse en Navidad.

“Hemos hecho un perfeccionamiento que permita hacer una especie de pago adelantado. Tu no tienes que demostrar cuánto has pagado mes a mes sino que si puedes demostrar que has trabajado en un lugar durante el periodo en el que estaba vigente el Fonavi, la comisión podrá generar una especie de adelanto”, indicó.

“El Fonavi tiene en este momento alrededor de 2400 millones de soles en sus cuentas listos para empezar (las devoluciones). He dicho a mis equipos que la meta es correr y que estos pagos puedan darse en Navidad. Pero no solo depende del MEF, depende de la comisión, de la velocidad con la que opere. Los fonavistas han esperado muchos años, es un deber moral correr con estos plazos”, agregó.