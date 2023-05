El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras sostuvo que la propuesta de aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), se debe analizar con “mucha sutileza” y tratar mediante consensos de modo que no afecte la generación de empleo y la capacidad de compra en un escenario de inflación como el actual.

En ese sentido, opinó que es necesaria una coordinación entre trabajadores y empresarios en un espacio de discusión propicio como lo es el Consejo Nacional de Trabajo.

“Es algo que se debe discutir con mucha sutileza, hay que considerar el escenario de reactivación, considerar que el salario ha perdido poder de compra producto de la inflación”, dijo tras su presentación en Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

Por ello -sostuvo- que si existe una propuesta de remuneración mínima, esta tiene que reflejar dos temas importantes: la evolución de la inflación y la evolución de la productividad.

“Sobre la base de eso me imagino que hay una propuesta que coordina el Ministerio de Trabajo, y es en ese marco donde se da el proceso de negociación, no hay una definición arbitraria de cuánto debe ser el salario mínimo. Esto se debe establecer por consensos, de modo que no afecte a la creación de empleos ni al poder de compra de los salarios, que se ha visto afectado por la inflación”, agregó.

Durante una ceremonia por el Día del Trabajador, el secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Jerónimo López, propuso que la remuneración mínima vital suba a S/ 2.500. Ello debido al aumento que ha sufrido la canasta básica familiar producto de la inflación.