Marco Vinelli, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que se encontraron 35 proyectos paralizados por S/140 millones.

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“Hay muchos proyectos que están retrasados, hemos encontrado 35 proyectos por S/140 millones que están paralizados, hay grandes proyectos como el de Chonta, el de Cajamarca, el de Majes en Arequipa, el de Moche en La Libertad que no han tenido avances significativos y estas grandes obras específicamente buscan dotar de agua al agricultor que es el elemento más importante e inclusive de agua para la población también por lo que tú sabes la construcción del Perú prioriza el agua para la población y después para la agricultura”, indicó Vinelli en entrevista para Exitosa.

El ministro además destacó la importancia de estos proyectos debido a que buscan ampliar y garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para las actividades agrícolas. Remarcó que el acceso al agua también representa una necesidad para la población.

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Ante este escenario, Vinelli aseguró que su gestión ya inició una revisión exhaustiva de los proyectos paralizados para determinar las acciones necesarias que permitan destrabarlos.

“Ya estamos sobre el caballo, hemos empezado a revisar uno por uno para ir destrabándolos para que se reinicie la ejecución en lo que resta de este 2026 y haciendo la programación hasta el 2031 para que las obras se puedan ejecutar y se tenga el acceso al agua”, subrayó.