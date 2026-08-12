El ministro además destacó la importancia de estos proyectos debido a que buscan ampliar y garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para las actividades agrícolas. (Foto: César Campos / @photo.gec)
El ministro además destacó la importancia de estos proyectos debido a que buscan ampliar y garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para las actividades agrícolas. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Marco Vinelli, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que se encontraron 35 proyectos paralizados por S/140 millones.

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