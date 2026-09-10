De acuerdo con RPP, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, cuestionó, durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la ley que pone tope a las tasas de interés y sostuvo que esta medida termina favoreciendo el crecimiento del crédito informal.

En el marco del debate sobre la delegación de facultades legislativas, el titular del MEF, afirmó que los límites a las tasas afectan principalmente a las entidades financieras que atienden a microempresas y consumidores de mayor riesgo.

“Hoy día la llamada ley de usura en verdad es pro-usura, no es anti-usura, es pro-usura y hace crecer más bien el crédito no regulado por la SBS”, indicó Cuba.

Como se sabe, una de las medidas planteadas por el Gobierno de Keiko Fujimori dentro de la solicitud de facultades legislativas es la derogación de la ley que pone topes a las tasas de interés en el sistema financiero formal.

El ministro de Economía explicó que en el Perú existen dos grandes mercados de crédito. El primero corresponde a las grandes y medianas empresas, que son atendidas principalmente por los bancos y acceden a tasas competitivas.

El segundo está conformado por las microempresas y los créditos de consumo. Este segmento, según Cuba, es atendido principalmente por instituciones no bancarias como las cajas rurales, cajas municipales de ahorro y crédito, cooperativas y financieras.

“Si uno le pone tope a esa tasa de interés, está afectando principalmente a esas compañías no bancarias que compiten ahí y le está echando a la informalidad, echando a los usureros verdaderos”, agregó Cuba.

Asimismo, afirmó que los efectos de los topes también se reflejan en el acceso al financiamiento de las personas y las pequeñas empresas. “Hay 500.000 créditos que han sido empujados a esos créditos de usura en los últimos años por esa ley de topes”, precisó.

Ante esta situación, el titular del MEF planteó que el debate sobre la norma incluya también a las personas y microempresas que recurren a este tipo de financiamiento. “Les invito a que inviten también a estos actores, a estas personas y microempresas que viven de crédito usurero a tasas muy por encima del tope”, señaló.

Además, planteó que las cooperativas, cajas rurales y cajas municipales participen en la discusión sobre los límites a las tasas de interés. “Qué también inviten a las cooperativas, a las cajas rurales, a las cajas municipales para que les cuente cómo ellos podrían competir mejor eliminando a los topes”, indicó.