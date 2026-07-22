El ministro de Economía refirió a que este crédito suplementario puede atender la emergencia del fenómeno de El Niño. Foto: GEC.
El ministro de Economía refirió a que este crédito suplementario puede atender la emergencia del fenómeno de El Niño. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, descartó que el crédito suplementario represente un riesgo para la estabilidad fiscal y aseguró que existe suficiente margen presupuestal para responder futuras necesidades.

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