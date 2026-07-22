El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, descartó que el crédito suplementario represente un riesgo para la estabilidad fiscal y aseguró que existe suficiente margen presupuestal para responder futuras necesidades.

“Lo descarto totalmente. Ya lo hemos sustentado, le hemos alcanzado un informe al órgano de control del Ministerio de Economía que cuestionó el tema. Hemos señalado con claridad que todo está dentro del margen”, sostuvo en una entrevista en Exitosa.

Acuña precisó que esta medida se aprueba porque la economía lo permite. “Cuando un país mantiene un crecimiento y de acuerdo a la norma controla su déficit y conserva la confianza de los inversionistas puede atender necesidades adicionales que son parte de la demanda que hemos encontrado cuando tomamos la gestión”, añadió.

También se refirió a que este crédito suplementario puede atender la emergencia del fenómeno de El Niño. “Mucho se ha criticado de que este crédito suplementario no tenía recursos para el fenómeno de El Niño. El gobierno puede reorientar recursos finalmente para atender El Niño y la seguridad ciudadana en función a las proyecciones que se pueda tomar de aquí a fin de año. Alrededor de S/2.700 millones podrían destinarse a esta línea de recursos”, remarcó.

“Estamos tratando de asegurar la continuidad del gasto en inversión de proyectos, porque si nos agarra un fenómeno de El Niño y las obras no se han concluido, la situación va a ser mucho más trágica”, subrayó el titular del MEF.

Por otro lado, resaltó que el Gobierno dejará un déficit fiscal inferior al previsto inicialmente. Explicó que esa diferencia permitirá utilizar recursos para atender diversas eventualidades.

“Si la meta del déficit era 1,8 este año y la estoy dejando en 1,3, todo ese espacio fiscal es factible de poder ser utilizado para la atención de lo que se requiera por parte de la administración. Si es el fenómeno de El Niño, se verá; si es seguridad también se verá y si aparece algún otro desastre, pues entendemos que estamos dejando créditos contingentes por más de 2.000 millones de dólares”, concluyó.