Cuba destacó que el Perú es un país fiscalmente solvente en comparación con otros países de América Latina. Foto: MEF
Cuba destacó que el Perú es un país fiscalmente solvente en comparación con otros países de América Latina. Foto: MEF
Por Redacción EC

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, se refirió a las recientes medidas anticíclicas que anunció para enfrentar el fenómeno de El Niño. En entrevista para RPP sostuvo que Perú es un país fiscalmente solvente lo que le permite “poner sobre la mesa” dichas medidas para evitar que afecten la dinámica de la economía.

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