Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, se refirió a las recientes medidas anticíclicas que anunció para enfrentar el fenómeno de El Niño. En entrevista para RPP sostuvo que Perú es un país fiscalmente solvente lo que le permite “poner sobre la mesa” dichas medidas para evitar que afecten la dinámica de la economía.

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“Efectivamente, estamos viviendo ya tres choques importantes que pueden afectar la dinámica económica, algo que no queremos hacer. Viene muy bien el tema del empleo, el crédito en el sector privado se está reactivando, la inversión viene creciendo 15%. No queremos que eso se pierda y por eso es que ponemos en la mesa respuestas anticíclicas de corto plazo. Esa es la ortodoxia pura en el mundo”, sostuvo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuba destacó que el Perú es un país fiscalmente solvente en comparación con otros países de América Latina. “Los países que tienen espacio fiscal como en Perú lo pueden hacer. No todos lo pueden hacer. Los países vecinos nuestros en América Latina, tienen déficit fiscales este año de 6, 7, 8% de producto sin responder todavía. Ellos no pueden poner eso sobre en la mesa, solamente los países solventes fiscalmente pueden reaccionar y Perú es solvente, entonces por lo tanto, hemos diseñado en el MEF una respuesta contracíclica para que la economía no se vea muy afectada”.

Cuba remarcó que estas medidas son de corto plazo para que la economía no se vea afectada. Asimismo, destacó que el país tiene un nivel de deuda de 30% de producto, una de las menores del mundo y un déficit fiscal que hoy está en 0,9%.

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“Por supuesto que ningún país que se apunta a estas políticas, solamente son políticas de corto plazo. El crecimiento económico tiene que ver con un esfuerzo mayor en inversión privada, en educación. ese es el largo plazo y para eso tenemos los cuatro grupos de trabajo con los comisionados que vamos a sacar las políticas en los próximos meses, pero esto es una respuesta de corto plazo para que la economía no se hunda y lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque como efectivamente has mencionado al principio, Perú tiene un nivel de deuda de 30% de producto, una de las menores del planeta, no de la región y un déficit fiscal que hoy está en 0,9%, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses está en menos de 1%. Entonces, lo que hemos diseñado es un techo, ¿no? Vamos a ir hasta un 2,4% en la medida que el choque sea más fuerte. Si no es tan fuerte, la respuesta será más suave”, explicó.

Respecto a que si el fenómeno de El Niño pueda afectar en 2% el crecimiento económico, Cuba adelantó que sin este fenómeno la economía peruana hubiera crecido en 4%. Sectores como la pesca, agricultura y la campaña textil se han visto afectados.

“Ya está afectando este año en 0,9%, estamos en octubre y ya ocurrió. Ya la pesca fue negativa, ya algunos productos agrícolas se han mermado, la campaña textil se perdió, hay empresas que han tenido pérdidas, porque se han acumulado stocks y no han podido vender, eso para ellos es una mini recesión. Ahí no es que va a ocurrir ya el efecto hacia 0,9% sin Niño este año ya hubiéramos crecido 4%, estamos peleando el 3%. Para el próximo año, efectivamente, se va a concentrar ya el daño. Entonces, se espera otro 0,9%, pero no de dos en un año, es un 0,9% en cada año”, finalizó Cuba.