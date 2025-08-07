Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, sostuvo que el objetivo de su viaje a Japón es promover las inversiones japonesas en nuestro país para el sector construcción, así como abrir nuevos mercados para productos como los arándanos, piña golden, entre otros productos agrícolas.

“Hemos expresado las características de la economía peruana, su estabilidad macroeconómica, su seriedad fiscal y monetaria, para mostrarles que el Perú es un destino confiable, seguro de sus inversiones. Hemos venido a promover que haya más inversión japonesa en el Perú”, sostuvo el titular del MEF en entrevista con RPP.

Pérez Reyes indicó que han tenido presentaciones y diálogos con diversos empresarios japoneses. Manifestó que espera poder abrir más mercados para la piña golden, arándanos, palta, entre otros productos agrícolas.

“Uno de los objetivos de esta visita y de las reuniones bilaterales que se tienen es que se abrán más mercados para el arándano, la piña golden y una serie de productos agrícolas que el Perú exporta a una parte importante del mundo. La idea es consolidar los procesos de mejoramiento de marco sanitario para que nuestros productos entren de una forma mucho más fácil, que los productos peruanos puedan competir de igual a igual. Por ejemplo, aquí se vende mucho la piña que viene de Hawai, la idea es que entre la piña golden”, señaló.

Oportunidades para el sector minero

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas también indicó que han tenido reuniones con empresarios del sector minero. “Japón es un importante actor en la industria minera a nivel mundial. La idea ha sido mostrarle la cartera de proyectos para que ellos puedan evaluar e ingresar, seguir invirtiendo en el Perú”.

“Somos un país claramente exportador, nuestra principal actividad económica es la exportación de minerales y de productos agrícolas. Somos muy exitosos en ello, tanto minerales como productos agrícolas y lo que queremos es seguir profundizando en estos sectores“, apuntó.

Oportunidades en el sector construcción

Agregó que se tienen diversos proyectos en el marco de Asociación Público Privada (APP) y de obra pública mediante Gobierno a Gobierno, donde destacó el acuerdo para el Eje Vía 4 Amazonas y se evaluará la propuesta para agregar el Eje Vía 1 en la misma zona.

“Necesitamos aumentar el número de empresas particularmente en todo lo que tiene que ver con construcción y Japón tiene gran experiencia en obras de infraestructura”, destacó.

Aerolíneas japonesas en Perú

Respecto a una eventual línea directa con destino a Japón, Pérez Reyes espera promover aerolíneas asiáticas que vayan a Perú para fortalecer el turismo peruano. “Nos interesa mucho promover que líneas de bandera asiática vayan al Perú con las escalas que técnicamente se requieren, pero que vayan en vuelo redondo completo. Porque eso va a traer mucho turismo. El turismo asiático es un turismo que valora mucho el patrimonio cultural, la historia, también los recursos naturales, la Amazonía y es un turismo de gama media alta”, subrayó.