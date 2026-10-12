Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. (Foto: Minem)
Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. (Foto: Minem)
Por Redacción EC

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, señaló en entrevista para RPP, que la adenda de Calidda, proyecto que busca llevar gas natural a más de 201 mil usuarios de siete regiones, sigue en evaluación y que su sector aún coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para resolver las diferencias sobre el reconocimiento.

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