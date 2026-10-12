Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, señaló en entrevista para RPP, que la adenda de Calidda, proyecto que busca llevar gas natural a más de 201 mil usuarios de siete regiones, sigue en evaluación y que su sector aún coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para resolver las diferencias sobre el reconocimiento.

Shinno, reconoció que existen diferencias de criterios sobre el tratamiento de las inversiones de la empresa e indicó que el Gobierno de Keiko Fujimori continúa evaluando los términos del acuerdo. “Son varias observaciones, desde el punto de vista de cambios de la regulación y de lo que establece el contrato, que hay que reconocerle o no un valor neto contable. Porque los activos que invierte la empresa tienen que ser amortizados con una tarifa de un determinado número de años, pero van pasando los años y la empresa sigue invirtiendo en mayor infraestructura, va creciendo”, precisó.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) agregó que los criterios de su sector y Osinergmin no han coincidido en diversos puntos y que todavía no existe una decisión definitiva. Además, indicó que su sector mantiene conversaciones con el MEF para conocer y evaluar los criterios de esa cartera.

“Todos esos son temas que los criterios entre el Ministerio de Energía y Minas con Osinergmin no han coincidido, pero todavía no es algo decidido. Estamos en plena evaluación, estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas también para ver los criterios que ellos tienen”, sostuvo.

Cabe precisar que el Gobierno señaló que esperaba concretar la firma de la adenda durante octubre. Consultado sobre cuándo se suscribiría el acuerdo, Shinno evitó dar una fecha precisa y sostuvo que todavía deben coordinar con el MEF para responder las observaciones pendientes.

“Una fecha exacta no podría decirlo. Ya estamos en la parte final, pero tenemos que coordinar bien con el Ministerio de Economía y Finanzas para que no quede ninguna duda y se pueda responder cualquier observación que se haya tenido”, declaró.

Este jueves habrá una reunión entre el MEF y el Minem que estaría enfocada principalmente en permisos, aunque Shinno no descartó que puedan abordar la adenda si cuentan con tiempo. Respecto a las diferencias con Osinergmin, es cómo se reconocerán las inversiones que realice Calidda para ampliar la infraestructura y cómo se recuperará el valor de esos activos a través de las tarifas.