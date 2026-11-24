Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, se refirió a los efectos que podría tener el fenómeno de El Niño en la minería. En Siempre a las 8, programa de YouTube de El Comercio, el titular del Minem, indicó que el impacto de este fenómeno climático en dicho sector será mínimo.

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Asimismo, destacó que las empresas del sector (energéticas, de hidrocarburos y de electricidad), incluso las empresas del Estado están preparadas para afrontar el fenómeno de El Niño.

“Siempre hay una afectación, pero no creo que sea mucho. Todas las empresas, no solamente mineras, energéticas, de hidrocarburos o de electricidad, han tomado sus medidas preventivas. Estamos preparados todos, incluso las empresas del Estado también están preparadas ante este fenómeno”, sostuvo.

Shinno advirtió que este fenómeno de El Niño será “extraordinario” y que no se sabe con exactitud los efectos que tendrá en el país, pero que han tomando las medidas para mitigar el impacto.

“Ahora, todo lo que hemos hecho y lo que tenemos listo es para actuar frente a los eventos que van a suceder de aquí a pocos días, incluso ya está sucediendo en algunos casos. Vamos a ver en realidad qué tan efectivo va a ser, porque las estadísticas nos dicen que este es un niño extraordinario que en realidad no sabemos cuál va a ser sus efectos finales y si lo que estamos haciendo es algo que efectivamente va a dar un resultado del 100%. De hecho que va a ayudar a mitigar los efectos, pero, ya lo veremos en su momento, todos estamos caminando para que el efecto de este fenómeno climático, no sea tan fuerte para nuestro país”, precisó el ministro de Energías y Minas.