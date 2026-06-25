Waldir Ayasta, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) afirmó que la inversión minera en el Perú bordea los US$6.300 millones durante el 2026, impulsada por la confianza de los inversionistas en el potencial geológico del país, la estabilidad macroeconómica y las medidas adoptadas para mejorar la competitividad del sector.

El anuncio fue realizado durante la ceremonia de inauguración del 27th World Mining Congress (WMC 2026), que reúne en Lima a líderes empresariales, autoridades gubernamentales, especialistas, académicos e inversionistas de diversos países.

“Los resultados alcanzados hasta la fecha permiten proyectar que la inversión minera bordea los US$ 6.300 millones en el presente año, reflejando la confianza de los inversionistas en el potencial geológico, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades que ofrece nuestro país”, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas ante la audiencia internacional.

Durante su intervención, Ayasta destacó que el Perú mantiene una posición estratégica en la minería mundial al ubicarse entre los principales productores de cobre, plata y zinc, además de contar con una cartera de proyectos que supera los US$64.000 millones.

“Esto refleja el enorme potencial geológico del Perú y las oportunidades que ofrece para la inversión responsable y sostenible. Esta cartera permitirá seguir fortaleciendo nuestra contribución al abastecimiento mundial de minerales estratégicos y minerales críticos”, indicó.

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El ministro sostuvo que el Gobierno viene impulsando una agenda orientada a facilitar el desarrollo de inversiones mediante la modernización técnica e institucional del Estado. “Estamos convencidos de que el futuro de la minería exige avanzar sobre tres pilares fundamentales”, afirmó Ayasta, al destacar la tecnología, la sostenibilidad y la confianza como ejes para el desarrollo de una minería moderna.

Respecto al impacto económico de la actividad minera, señaló que el sector representa alrededor del 12% del Producto Bruto Interno (PBI), más del 60% de las exportaciones nacionales y constituye una fuente clave de empleo y recursos para las regiones del país.

Según detalló, durante los primeros cuatro meses de 2026 la minería generó un promedio de 278 mil puestos de trabajo directos, mientras que los ingresos fiscales provenientes de la actividad superaron los S/15 mil millones. Asimismo, las transferencias por canon, regalías mineras y derechos de vigencia y penalidades excedieron los S/4.100 millones.