Durante su intervención, Ayasta destacó que el Perú mantiene una posición estratégica en la minería mundial al ubicarse entre los principales productores de cobre, plata y zinc. Foto: GEC.
Durante su intervención, Ayasta destacó que el Perú mantiene una posición estratégica en la minería mundial al ubicarse entre los principales productores de cobre, plata y zinc. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Waldir Ayasta, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) afirmó que la inversión minera en el Perú bordea los US$6.300 millones durante el 2026, impulsada por la confianza de los inversionistas en el potencial geológico del país, la estabilidad macroeconómica y las medidas adoptadas para mejorar la competitividad del sector.

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