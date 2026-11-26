Juan Sheput, ministro de Trabajo, anunció la emisión de un Decreto Supremo para proteger los puestos de trabajo frente a los efectos del fenómeno de El Niño. La norma explicará las distintas modalidades a las que podrán acogerse las empresas para afrontar esta situación.

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“Próximamente publicaremos un decreto supremo que explicará las diversas modalidades a las cuales pueden acogerse las empresas para protegerse ante las consecuencias del fenómeno El Niño”, señaló.

El ministro indicó que se activará el Programa de Empleo Temporal Llamkasun Perú para que la población afectada tenga trabajo e ingresos.

“También vamos a activar programas como Llamkasun Perú con el objetivo de que constituyan una respuesta rápida y generen empleo viable y temporal para aquellas personas afectadas”, anunció.

“Trabajaremos en el proceso de reconstrucción que tendrá un doble efecto. Se mejora la condición deteriorada de la infraestructura como consecuencia del fenómeno El Niño y se brinda un ingreso temporal a las personas”, agregó Sheput.