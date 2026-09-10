Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, anunció que se logró establecer el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1,300 en la sesión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Dicho aumento se deberá abonar en dos tramos.

“Se ha logrado establecer el aumento de la RMV aceptando los S/1,300 que propuso la presidenta Keiko Fujimori. Se ha dicho que va a ser en dos tramos”, indicó para Canal N. Agregó que hubo preocupación de parte del sector empresarial respecto a en qué fecha se aplicaría el primer tramo.

“Ellos (el sector empresarial) preferiría que sea luego del fenómeno de El Niño (FEN), pero nosotros (el MTPE) hemos dicho que ya hay un compromiso presidencial para que se haga en este semestre, el ministro Elmer Cuba señaló que puede ser en octubre o noviembre”, explicó Sheput.

El titular del MTPE remarcó que la fecha de abono del primer tramo es algo que se tiene que coordinar con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (Elmer Cuba), aunque luego comentó que el anuncio de si se hace en octubre o noviembre dependerá de la presidenta Fujimori, y que a ella le corresponde hacer el anuncio.

Sheput además insistió que el aumento de sueldo mínimo no será una medida aislada, sino que viene acompañada de otras medidas, como el ya anunciado bono por única vez a las micro y pequeñas empresas (Mype), y cuyo monto se establecerá a través del MEF y que se otorgará en forma paralela (al ajuste remunerativo) para que no haya afectación a los empleadores.

Asimismo, remarcó que el otorgamiento de dicho bono por parte del Estado se incluirá en el presupuesto correspondiente al presente año, aunque evitó detallar a cuánto asciende ese presupuesto.

“Yo creo que sí (se va a otorgar el bono este año) esa es una cuestión que le corresponde decirlo a ministro Elmer Cuba, pero conociendo su seriedad y profesionalismo y alto nivel técnico, es algo que se va a cumplir también”, apuntó.