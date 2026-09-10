Sheput además insistió que el aumento de sueldo mínimo no será una medida aislada, sino que viene acompañada de otras medidas, como el ya anunciado bono por única vez a las Mypes. Foto: GEC.
Sheput además insistió que el aumento de sueldo mínimo no será una medida aislada, sino que viene acompañada de otras medidas, como el ya anunciado bono por única vez a las Mypes. Foto: GEC.
/ MTPE\r
Por Redacción EC

Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, anunció que se logró establecer el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1,300 en la sesión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Dicho aumento se deberá abonar en dos tramos.