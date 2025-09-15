El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, cambió su postura respecto a un nuevo retiro de AFP. Alineándose con lo dicho por la presidenta de la República, Dina Boluarte, mostró su apoyo a una nueva liberación de los fondos previsionales.

“Lo que la presidencia ha anunciado es que va a apoyar un proyecto donde las personas voluntariamente puedan retirar sus fondos, pero ha señalado también que esos retiros tienen que ser muy pensados, meditados y reflexionados”, sostuvo Maurate.

Asimismo, recalcó que no se puede sacar todo el fondo para luego quedarse sin pensión. “Si alguien requiere el dinero para algún proyecto, empresa o emprendimiento que permita mejorar en el futuro su calidad de vida. Esa es la facultad que tiene el ciudadano a partir de la iniciativa que está apoyando la presidenta”.

Maurate consideró que las personas que decidan retirar su dinero deberían pensar a futuro. De lo contrario, opinó que deberían mantener sus ahorros en la AFP.

“Si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se quedan sin empleo, o de consumirse anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando se esté viejito, o no aportar a la protección social, todo eso perjudica a los trabajadores. Por eso, es que la buena política es fortalecer el sistema previsional”, sostuvo.

Cabe precisar que Raúl Pérez Reyes, ,ministro de Economía y Finanzas, durante su gira para inversionistas en Europa, advirtió que el octavo retiro de AFP sería el peor de todos.