El titular del MEF explicó que los transportistas deberán acreditar sus consumos de combustible para acceder al beneficio. Foto: GEC.
El titular del MEF explicó que los transportistas deberán acreditar sus consumos de combustible para acceder al beneficio. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Estado asumirá aproximadamente la mitad del incremento del precio del combustible para el transporte masivo de carga y pasajeros, como parte del subsidio anunciado por el Gobierno ante el alza internacional del petróleo.

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