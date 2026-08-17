Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Estado asumirá aproximadamente la mitad del incremento del precio del combustible para el transporte masivo de carga y pasajeros, como parte del subsidio anunciado por el Gobierno ante el alza internacional del petróleo.

Durante una entrevista en Cuarto Poder, Cuba explicó que el mecanismo equivaldrá aproximadamente al 45% del incremento registrado en el precio del combustible y estará dirigido a un segmento específico de transportistas, bajo requisitos de formalidad.

Agregó que el alza internacional del petróleo está vinculada a las hostilidades militares registradas desde marzo de este año en el Estrecho de Ormuz.

“Sí, tiene un poco de contexto internacional. No es porque de pronto se nos ocurra un subsidio, es porque desde marzo de este año ha habido hostilidades militares en el Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo ha subido fuertemente. El crudo ha subido de 60 dólares el barril a 100, a 120 dólares”, señaló.

Indicó que el precio del crudo llegó posteriormente a 88 dólares por barril, aunque todavía representa un incremento de aproximadamente 40% respecto de los niveles previos al conflicto.

“El precio finalmente no se ha quedado en 100 dólares, ya está en 88 dólares. Igual es un incremento del 40% antes del problema bélico, y eso ha impactado en todo el mundo la inflación y los costos”, afirmó.

Según el ministro, en Perú la inflación se ubicaría en 1,5% sin el impacto de este choque externo, mientras que actualmente alcanza el 4%. En ese sentido, el ministro señaló que el subsidio anunciado representará entre 15% y 20% del precio del galón y que, al considerar el incremento registrado, equivale aproximadamente al 45% de dicha subida.

“Sí, el equivalente al incremento puede ser 45% del incremento, o sea, casi la mitad del incremento estaría a cargo del Estado. La mitad del incremento lo va a pagar el Estado”, sostuvo Cuba, no obstante remarcó que la medida no será un subsidio generalizado y la diferenció del Fondo de Estabilización de Combustibles creado hace 20 años.

En cuanto al costo del subsidio, estimó que la medida tendrá un costo de S/105 millones de soles durante los tres meses inicialmente previstos. “Para todo el Perú son 60 millones de soles y para Lima y Callao son 45 millones. Son 105 millones de soles por los tres meses”, indicó.

El mecanismo se desactivará cuando el precio del crudo retorne a los niveles promedio registrados durante los 12 meses anteriores al conflicto.

¿Quiénes serán los beneficiados?

El titular del MEF precisó que el beneficio estará dirigido al transporte masivo de carga y pasajeros en todo el país y que los beneficiarios deberán ser formales. “Al transporte masivo de carga y pasajeros de toda la república”, indicó.

Asimismo, explicó que los transportistas deberán acreditar sus consumos de combustible para acceder al beneficio. “Cada vez que he hecho diésel, no me factura, las acumulo y les doy información al MTC, al ATU. El ATU lo verifica y gira el cheque al Banco de la Nación. Y la persona va y recoge ese dinero”, señaló.

Por otro lado, descartó que los taxis formen parte de los beneficiarios del mecanismo. “No, solamente masivos de pasajeros y de cargas”. Finalmente, explicó que en Lima el subsidio tendrá una modalidad diferente, debido a que se cuenta con información de los recorridos de las unidades mediante GPS.

En Lima y Callao, el pago podrá realizarse directamente en la cuenta bancaria que registre el transportista formal.