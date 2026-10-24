Engie Energía Perú inició la construcción de la Central Solar Hanaqpampa, en Moquegua, un proyecto que demandará una inversión superior a los US$127 millones y contará con una capacidad instalada de 140,8 megavatios (MW). La compañía prevé que la central entre en operación comercial durante el primer trimestre de 2028, en un contexto de nuevas inversiones para ampliar la generación de electricidad renovable en el sur del país.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la Central Solar Expansión Intipampa, también ubicada en Moquegua, que incorpora 51,7 MW de energía solar al sistema eléctrico peruano. Con esta ampliación, que comprende más de 88.000 paneles fotovoltaicos, el complejo Intipampa alcanza una capacidad instalada total de 91,7 MW.

La ceremonia contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní. Ambos proyectos buscan contribuir a atender la creciente demanda eléctrica y ampliar la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional.

Hanaqpampa generará más de 400 empleos durante su construcción

La nueva central solar contará con más de 200.000 paneles fotovoltaicos. Durante su etapa de construcción, el proyecto prevé generar más de 400 empleos, con prioridad para la contratación de trabajadores locales, según informó la empresa.

Desde Engie señalaron que la ejecución de Hanaqpampa se desarrollará bajo estándares ambientales, sociales y de seguridad, además de criterios de equidad de género. También indicó que mantendrá un diálogo con las comunidades y autoridades locales durante el desarrollo del proyecto.

La empresa también participa en proyectos para ampliar la infraestructura de transmisión del país. En julio de 2026, Engie se adjudicó cuatro proyectos de transmisión promovidos por ProInversión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Según información de ProInversión, estas iniciativas beneficiarán a 1,6 millones de personas en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho, e incluyen la construcción de más de 400 kilómetros de líneas de transmisión.

Asimismo, en 2025 la compañía se adjudicó tres contratos del Grupo 4 del Plan de Transmisión 2023-2032, que comprenden 170 kilómetros de líneas en Áncash, Junín y Ucayali.