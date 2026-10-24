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Por Redacción EC

Engie Energía Perú inició la construcción de la Central Solar Hanaqpampa, en Moquegua, un proyecto que demandará una inversión superior a los US$127 millones y contará con una capacidad instalada de 140,8 megavatios (MW). La compañía prevé que la central entre en operación comercial durante el primer trimestre de 2028, en un contexto de nuevas inversiones para ampliar la generación de electricidad renovable en el sur del país.

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