El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que el Gobierno impulsa cambios al Reglamento de la Ley del Teletrabajo para ordenar su aplicación en las entidades públicas y asegurar que la ciudadanía reciba atención oportuna.

La propuesta busca establecer criterios uniformes para determinar qué puestos pueden desempeñarse completamente a distancia y cuáles requieren la presencia del servidor público. El titular del sector destacó que una mejor organización del personal debe traducirse en servicios que funcionen y respuestas a tiempo para la población.

“En el Ministerio de Trabajo hemos decidido reformular el reglamento de la Ley de Teletrabajo para que de esa manera se puedan especificar cuáles son las actividades que pueden llevarse bajo esa modalidad”, sostuvo.

Reglas para asegurar la continuidad del servicio

La exposición de motivos del proyecto advierte que la falta de criterios uniformes para identificar los puestos compatibles con el teletrabajo total puede dificultar la coordinación de los equipos, la supervisión y la toma de decisiones, con riesgos para la continuidad de la atención al ciudadano.

A junio de 2026, 21,780 trabajadores del sector público se encontraban en la modalidad de teletrabajo, equivalentes al 1,3% del personal público registrado en la Planilla Electrónica.

Por su parte, el análisis de diez sectores con información a octubre de 2026 identificó que tres superaban el 20% de personal en esta modalidad: Vivienda, con 44%; Energía y Minas, con 23%; y Comercio Exterior y Turismo, con 22%. Estas cifras muestran diferencias en su aplicación y refuerzan la necesidad de contar con criterios comunes para organizar el trabajo en las entidades.

En ese sentido, Sheput destacó que la revisión del reglamento debe realizarse con transparencia y participación de trabajadores, empleadores, entidades públicas y ciudadanía. Para ello, el MTPE publicó el proyecto y sus fundamentos en su portal institucional. La consulta pública se inició el 12 de noviembre y permanecerá abierta hasta el jueves 26 de noviembre, inclusive.

“Si quieren aportar a las modificaciones al Reglamento de la Ley del Teletrabajo, háganos llegar sus opiniones, sus aportes para tomarlos en cuenta”, expresó. Las propuestas pueden presentarse mediante la mesa de partes digital o presencialmente en la avenida Salaverry 655, Jesús María. La Dirección de Normativa de Trabajo evaluará los aportes recibidos para incorporar las contribuciones pertinentes antes de definir el texto final de la propuesta.