El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, continuó la ronda de diálogo social previa a la próxima sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), con representantes de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

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Esta etapa de acercamiento fue iniciada la semana pasada con los principales gremios empresariales y continúa ahora con las centrales sindicales.

En la reunión con la CATP, el ministro dialogó con su presidente, Hualter Saavedra Anticona, y representantes de la organización sobre el fortalecimiento de EsSalud y la inspección laboral, la negociación colectiva, la libertad sindical, la tercerización laboral y la situación de los trabajadores migrantes y de quienes prestan servicios mediante plataformas digitales.

Posteriormente, el titular del MTPE recibió al secretario general de la CGTP, Gerónimo López Sevillano, y a representantes de esta central sindical. Durante el encuentro analizaron la situación de EsSalud y de la seguridad social, la remuneración mínima, la inspección laboral, la negociación colectiva y los derechos laborales vinculados a las plataformas digitales.

La agenda incluyó también la problemática de los trabajadores de los sectores pesca, minería, construcción civil e industria, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para atender sus principales demandas.

En ambos encuentros se coincidió en la importancia de establecer mesas de trabajo que permitan profundizar el análisis de los temas planteados, dar seguimiento a las propuestas y avanzar hacia soluciones construidas mediante el diálogo y el consenso.

De acuerdo con el MTPE, el objetivo es fortalecer este espacio tripartito y convertir el diálogo social en acuerdos y medidas que respondan a las necesidades de los trabajadores, promuevan el empleo formal y contribuyan al desarrollo del país.