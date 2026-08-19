Esta etapa de acercamiento fue iniciada la semana pasada con los principales gremios empresariales y continúa ahora con las centrales sindicales. Foto: MTPE.
Esta etapa de acercamiento fue iniciada la semana pasada con los principales gremios empresariales y continúa ahora con las centrales sindicales. Foto: MTPE.
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, continuó la ronda de diálogo social previa a la próxima sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), con representantes de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

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