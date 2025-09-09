El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, destacó hoy en Londres las ventajas que ofrece el Perú como destino de inversión, en el marco de la segunda jornada del XVIII Roadshow Europa 2025.

Durante el seminario “Invest in Peru”, resaltó que el país combina estabilidad macroeconómica, apertura comercial, infraestructura en desarrollo y abundantes recursos naturales, lo que lo convierte en uno de los mercados más atractivos de la región.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Nuestro país es una de las plazas más confiables para invertir en América Latina. Estamos trabajando para promover un grupo importante de inversiones: 18 líneas de transmisión eléctrica, proyectos de transporte por casi US$8 mil millones y la renovación de ocho aeropuertos regionales, incluyendo la operación del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, región que recibe a más de 7 millones de pasajeros al año”, afirmó durante su ponencia “Perú: Perspectivas Económicas y Oportunidades de Inversión”.

Asimismo, señaló que el Gobierno impulsa proyectos de saneamiento y gestión del agua, como plantas de tratamiento de aguas residuales en Chincha (ya adjudicada), Cajamarca y Puerto Maldonado. En el sector minero, el ministro informó que están en evaluación dos grandes proyectos por cerca de US$4.500 millones que podrían anunciarse a fines de este año o inicios del próximo.

“En total, manejamos una cartera superior a US$60 mil millones, que busca consolidar al Perú como uno de los principales productores mundiales de cobre y oro. Nuestro objetivo es seguir desarrollando este potencial, especialmente en el cobre, donde contamos con una de las mayores reservas a nivel internacional”, enfatizó el titular del MEF.

En materia de infraestructura, destacó proyectos estratégicos como el Puerto de Chancay, las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y 21 megaproyectos de irrigación, que fortalecerán la competitividad nacional y regional.

Reuniones con corporaciones británicas

Durante la jornada, el ministro Raúl Pérez Reyes sostuvo reuniones con Anglo American, una de las principales mineras del mundo y responsable del proyecto Quellaveco en el Perú, revisó nuevas iniciativas vinculadas al cobre y otros minerales. Asimismo, con Mercer, líder global en consultoría e inversiones, donde exploró oportunidades para fortalecer la gestión de capital humano y el entorno financiero en el país.

El titular del MEF también dialogó con Sidara, red internacional de diseño, ingeniería y consultoría que participa en proyectos como la Línea 1 del Metro de Lima. La empresa expresó su interés en contribuir con proyectos de saneamiento e irrigación, en línea con la agenda de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno.