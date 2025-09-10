En el marco del XVIII Roadshow Europa 2025, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, destacó en Madrid la cartera de megaproyectos de transporte que impulsa el Perú, por un monto superior a US$49.600 millones.

El titular del MEF resaltó entre los proyectos más emblemáticos el Ferrocarril Chancay–Pucallpa (US$14.900 millones, 904 km, 12,9 millones de beneficiarios), las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima (US$10.000 millones, 58 km, 3,3 millones de beneficiarios) y la Nueva Carretera Central (US$6700 millones, 185 km, 1,1 millones de beneficiarios).

A estos se suman el Ferrocarril Lima–Ica (US$6500 millones), el Ferrocarril Barranca–Trujillo (US$5100 millones), el Ferrocarril Cajamarca–Lambayeque (US$5000 millones), el Ferrocarril Lima–Barranca (US$700 millones) y la Hidroeléctrica Quillabamba (US$600 millones), todos con gran impacto territorial y social.

Pérez Reyes agregó que en relación con el tren de cercanías Lima-Ica, al menos dos o tres empresas han manifestado su interés e incluso uno de ellos indicó que estaba trabajando en una propuesta técnica para comprar ferrocarriles, al anunciar que está por lanzarse el acuerdo gobierno a gobierno.

“Estos proyectos no solo modernizarán nuestra infraestructura, también significan más empleo formal, cadenas logísticas eficientes y nuevas oportunidades productivas en todas las regiones. Queremos atraer capital europeo hacia iniciativas que transformen la vida de los peruanos”, afirmó el ministro durante la Mesa Redonda de la Fundación Consejo Perú-España.

Reuniones con inversionistas

Como parte de la agenda para promover los proyectos de APP por más de US$20.000 millones previstos para el periodo 2025–2026, Pérez Reyes y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, sostuvieron una reunión bilateral con la secretaria de Estado de Comercio de España, Ampato López, en la que destacaron los fundamentos de la economía peruana: inflación controlada en 1,7%, reservas internacionales equivalentes al 27% del PBI y una de las deudas públicas más bajas de América Latina.

De igual forma, el titular del MEF resaltó en el Panel Ministerial: Defensa y promoción de la inversión privada en el Perú, organizado por la CEOE, que en 2024 el país alcanzó un récord histórico de adjudicaciones APP por US$8956 millones, el monto más alto de la década. Añadió que actualmente se promueve una cartera de más de 80 proyectos por US$20.600 millones para el periodo 2025–2026.