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Resumen

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Ocho años después de haber liderado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia vuelve a asumir la conducción de esta cartera. Tras su reincorporación, el ministro señala haber encontrado diversos programas y proyectos “prácticamente en el mismo punto en el que quedaron en el 2019″. En esta entrevista con El Comercio, Valencia analiza las tareas urgentes para reactivar el turismo en el país y detalla las prioridades de su gestión.

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Entrevista