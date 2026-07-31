Juan Sheput, ministro de Trabajo, defendió la medida anunciada por Keiko Fujimori, presidenta del Perú, de aumentar el sueldo mínimo a S/1.300. Sostuvo que es una de varias medidas complementarias y que se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El titular de trabajo también respondió a las críticas luego del anuncio, indicando que “la izquierda planteaba el aumento de la remuneración mínima vital a S/1.500 sin ningún sustento”.

“Una de las cosas que se pretende hacer es el aumento del salario mínimo, que también ha recibido una serie de críticas y yo no entiendo por qué. La izquierda planteaba durante la campaña presidencial el aumento de la remuneración mínima vital a S/1.500 de manera completamente informal, sin ningún sustento. Nosotros decimos, vamos a aumentar a S/1.300 y la izquierda nos critica”, sostuvo el ministro de Trabajo en Siempre a las 8, programa conducido por Milagros Leiva en el canal de YouTube de El Comercio.

Asimismo, remarcó que esta es solo una de varias medidas complementarias y que se viene trabajando conjuntamente con Elmer Cuba, ministro de Economía. “Es una de varias medidas complementarias. Yo he sido uno de los críticos de Pedro Francke porque él planteaba subir a S/1.500, pero no daba ninguna medida complementaria. No había un trabajo articulado con el sector trabajo. Él hablaba en materia económica, pero el encargado de trabajo no dijo ni una palabra”, señaló.

Respecto al bono complementario aclaró que solo se dará a la micro y pequeña empresa por única vez, ya que este sector representa el 99.7% del total de empresas en el Perú.

“En este caso hay un trabajo articulado con Elmer Cuba que dicho sea de paso, Elmer viene estudiando el tema laboral como una variable más del sector economía, y cuál es lo complementario. Por un lado se va a dar un bono por una única vez a la micro y pequeña empresa. La gente dirá, ¿por qué a la micro y pequeña empresa? Porque es el 99,7% del total de empresas en el Perú. El otro 0,03% están las mineras, los bancos, las empresas medianas”, subrayó.

Explicó que este bono permitirá gatillar la productividad porque va a venir acompañado de otras medidas para hacer que la gran mayoría de micro y pequeña empresa se formalice. “¿Cómo se van a formalizar? Con mejores dispositivos tributarios, de competitividad. Hoy en día una mype tiene un costo fijo adicional que es la extorsión. Ese costo se lo tenemos que quitar combatiendo la inseguridad porque impide el crecimiento de la empresa. Más crece la empresa, más se le exige. Entonces tenemos que quitarlo”.

En cuanto a los feriados, Sheput reiteró que se van a mantener y que ante cualquier modificación se tendrá que hacer primero un estudio de impacto. “Es lo que corresponde, porque tenemos que hacer un estudio de impacto. Por un lado está el sector gastronómico, turístico que señala con justa razón que les conviene, pero por otro lado hay un sector industrial, manufacturero al cual le hace daño, porque ellos necesitan cumplir con un mercado, necesitan que sus trabajadores continúen trabajando. Están estos dos extremos”, subrayó.

“No se va a quitar ni aumentar los feriados. Lo que vamos a hacer es una medición de impactos y veremos qué decisión tomamos. Hay personas muy valiosas en el sector empresarial y sindical y vamos a conversar con ambos en el Consejo Nacional de Trabajo”, finalizó.