El ministro de Trabajo también descartó un aumento o reducción de los feriados. Foto: GEC.
El ministro de Trabajo también descartó un aumento o reducción de los feriados. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Juan Sheput, ministro de Trabajo, defendió la medida anunciada por Keiko Fujimori, presidenta del Perú, de aumentar el sueldo mínimo a S/1.300. Sostuvo que es una de varias medidas complementarias y que se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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