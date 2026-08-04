Reunión del ministro Juan Sheput con el secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo. Foto: GEC.
Reunión del ministro Juan Sheput con el secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, ratificó en el cargo al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), Jorge Alberto Larrea De Rossi.

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