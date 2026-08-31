El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, sostuvo que la iniciativa de trasladar los feriados al lunes es “compleja” y que se está evaluando aún. En entrevista para Tenemos que hablar, programa de YouTube de El Comercio, el titular del MTPE, planteó tener un “gran feriado” desde el 27 de julio y así poder reducir los tres de las Fuerzas Armadas.

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“Estamos evaluando porque es un tema bien complejo, aparenta ser fácil lo de pasar todo para el lunes (pero no lo es). El decreto legislativo de que los feriados pasan al lunes existe desde 1991 y no se ha derogado. Está vigente, lo que pasa es que nunca se ha aplicado porque lamentablemente siempre ha habido una oposición, (para) lo que se conocen como los feriados de la Iglesia Católica o de los ritos religiosos en el caso de otras cuestiones más particulares”, comentó Sheput.

“Tenemos que revisar opciones, una de ellas es que tres feriados de las Fuerzas Armadas pasen al 27 de julio. De esta manera, tendríamos un gran feriado”, acotó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Sheput también se refirió a la próxima reunión del Consejo Nacional de Trabajo, pactada para este jueves 3 de septiembre, donde se abordarán temas como el aumento del sueldo mínimo, medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y formalización del trabajo.

Respecto al aumento de la remuneración mínima vital, señaló que se implementará una “fórmula” que evite algún tipo de discusión. “En lo que se refiere al salario mínimo, es parte de las funciones del Consejo Nacional del Trabajo. Pero para evitar que cada vez que se hace un anuncio se inicie una serie de problemas, quiero implementar de una vez por todas una fórmula que evite ese tipo de discusiones”, remarcó.

En el caso del fenómeno de El Niño adelantó que se buscará trabajar en conjunto con los empleadores y trabajadores para que no se vean perjudicados ante un escenario de desempleo forzado.

“En cuanto al fenómeno de El Niño pueden pasar episodios de desempleo forzado, entonces, como consecuencia de eso, las empresas van a tener sobrecargas económicas con sus trabajadores, a pesar de que no tienen forma de producir ni de vender. En conjunto con todos ellos hay que ver los mecanismos adecuados para que los trabajadores no se perjudiquen y los empleadores tampoco”, indicó.

Así también, el ministro señaló los desafíos que enfrentará su sector en el área de trabajo y los aspectos que perjudican a los trabajadores.

Juan Sheput dijo que Juntos por el Perú está actuando de manera insólita y como una bancada aislada. (Foto: Hugo Pérez/ Archivo El Comercio)

“En lo que es el desafío del trabajo, estamos yendo a una nueva forma de trabajo en la cual no solamente hay que ver los aspectos que perjudican a los trabajadores. Te voy a poner un solo ejemplo. El el caso de la ONP, el tema está en pensiones en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que tiene un criterio distributivo. Eso es que ara poder pagar pensiones de la 19990, que son los que están en el ámbito de la ONP, tú necesitas recolectar del sector privado. Y si la torta del sector privado se recorta por la informalidad, cada vez hay menos plata para ellos”, menciona.

Pero por otro lado, agrega, si esa torta de la formalidad se recorta por la automatización, por la robotización, la empresa cada vez ganará más, pero tendrá menos trabajadores, por lo tanto hay menos contribución al Sistema Nacional de Pensiones." Eso es algo que también tenemos que ver", precisó el ministro.