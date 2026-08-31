Juan Sheput, ministro de Trabajo. Foto: GEC.
Juan Sheput, ministro de Trabajo. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, sostuvo que la iniciativa de trasladar los feriados al lunes es “compleja” y que se está evaluando aún. En entrevista para Tenemos que hablar, programa de YouTube de El Comercio, el titular del MTPE, planteó tener un “gran feriado” desde el 27 de julio y así poder reducir los tres de las Fuerzas Armadas.

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