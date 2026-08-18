El titular del Minem dijo que esta meta irá acompañada de un rol preventivo del Estado para anticipar y evitar conflictos en las zonas de influencia minera, priorizando el bienestar de las comunidades. Foto: GEC.
El titular del Minem dijo que esta meta irá acompañada de un rol preventivo del Estado para anticipar y evitar conflictos en las zonas de influencia minera, priorizando el bienestar de las comunidades. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció el destrabe de al menos US$40.000 millones de una cartera minera que supera los US$64.000 millones en el Perú.

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