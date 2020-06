Ministro de Salud: Buses interprovinciales y aviones podrán operar con el 100% de sus asientos En el caso de los buses interprovinciales, estos no harían paradas en las regiones en las que no rige la cuarentena focalizada, indicó el ministro Víctor Zamora. “Lo que uno en general debería usar es el criterio, porque no se puede reglamentar todos los aspectos de la vida”, explicó