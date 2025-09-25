Minsur invertirá US$500 millones en trabajos para obras en mina subterránea de cobre, que será la segunda mayor del país

La minera peruana Minsur inició en 2002 las operaciones de Mina Justa, su mina cuprífera ubicada en Marcona- Ica; este complejo tendrá novedades este año.

Juan Luis Kruger, CEO de Minsur, dijo que esperan iniciar en la quincena de octubre los trabajos de voladura para un túnel de acceso a una mina subterránea, con una inversión de al menos US$500 millones. Esto se encuentra dentro del plan de expansión de Mina Justa, explicó durante el bloque “Líderes mineros nacionales” en Perumin 37, cumbre minera que se desarrolla esta semana en Arequipa.

Aseguró que esta será la segunda mina subterránea más grande del Perú e iniciará producción en el 2027. “Estamos arrancando con un nuevo proyecto de cobre para construir esta mina subterránea. Estamos viendo una mezcla de crecimiento orgánico y -por qué no inorgánico- buscando activamente nuevos proyectos”, comentó.

En el caso del estaño, su apuesta es el futuro. Fundamentalmente, buscarán un crecimiento orgánico y un incremento importante de sus inversiones en los próximos años, lo que ya empezó con su inversión en exploración. “Estamos haciendo inversiones sustanciales en exploración en Puno con el objetivo de seguir reponiendo recursos y reservas”, afirmó. De hecho, dijo que esa inversión en exploración les ha permitido identificar algunos proyectos que están en distintas etapas de desarrollo, que van a ser el futuro del negocio de estaño. “San Rafael, de Minsur, es el segundo productor de estaño refinado a nivel mundial”, agregó.

Aunque no muchos lo saben, la compañía cuenta también con una planta de fundición y una refinería en Pisco. Lo que exportan, indicó Kruger, es estaño refinado de alta pureza. Llegan a, aproximadamente, unos 65 clientes en Europa y Estados Unidos.

El ejecutivo resaltó que este año se concentran en exploraciones y el desarrollo de sus proyectos, bajo un modelo que no solo busca maximizar valor y la parte técnica, sino un esquema de desarrollo territorial.

De acuerdo a la compañía, operan la única mina de estaño en Perú, que produce cerca del 10% de este metal a nivel global.

Inversiones en exploración

Kruger dijo también durante la conversación entre ejecutivos en el marco de Perumin 37, que la compañía invierte de manera importante en exploración. “Creemos mucho en la exploración, invertimos entre el 5% y 6% de nuestros ingresos anuales en exploración, independientemente de donde estemos para seguir avanzando”, refirió.

Resaltó también el uso en Minsur de la tecnología, la transformación digital y la innovación.