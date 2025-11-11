Las mineras Minsur S.A., Volcan Compañía Minera S.A.A. y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) presentaron sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025, donde destacan una sólida posición operativa y financiera, según reportes de Renta 4 Research – Latam Fixed Income.

Minsur registró ventas por US$323 millones, lo que representa un crecimiento del 18% interanual, impulsado por mejores precios internacionales de los metales y una gestión eficiente de costos, especialmente en la operación de San Rafael.

El Ebitda ascendió a US$184 millones, con un margen de 57%, confirmando su rentabilidad sostenida y capacidad de generación de caja. El resultado neto alcanzó los US$165 millones, un incremento del 18% respecto al tercer trimestre de 2024, gracias a la mayor contribución de sus subsidiarias (+26% YoY).

Por su parte, Volcan Compañía Minera reportó ventas por US$292 millones, un crecimiento del 6% interanual, con un Ebitda de US$116 millones y un margen de 40%, impulsado por la recuperación de precios del zinc y la plata.

Aunque la cifra estuvo ligeramente por debajo de las proyecciones de Renta 4 SAB (US$149 millones), la minera mantuvo una mejora en el margen bruto, que se elevó a 37%, cuatro puntos más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, la empresa redujo su deuda neta a US$560 millones (vs. US$728 millones en 2024), alcanzando un ratio Deuda Neta / Patrimonio de 1.1x, respaldado por una mayor generación de caja (US$206 millones). Asimismo, completó la recompra de sus notas 2030 y la emisión de un nuevo bono 2032 al 8,50%, optimizando su estructura de capital.

El informe destacó el Proyecto Romina que mantiene un avance de 83% en obras subterráneas y 70% en planta de tratamiento, con inicio de operaciones previsto para mediados de 2026. Por otro lado, Compañia de Minas Buenaventura (BVN) presentó un Ebitda de US$189 millones en el tercer trimestre de 2025, con un margen del 44%, y ventas por US$431 millones, un aumento del 30% interanual impulsado por una mayor producción de plata en su unidad Tambomayo y mejores precios promedio de metales.

Aunque la utilidad neta del trimestre (US$179 millones) fue inferior a la del tercer trimestre de 2024, esta comparación se ve afectada por una ganancia extraordinaria de US$205 millones registrada en ese periodo debido a la venta de la mina Chaupiloma Dos de Cajamarca. Excluyendo dicho efecto no recurrente, el Ebitda ajustado de BVN mostró un crecimiento de 51% interanual, lo que evidencia un sólido desempeño operativo.

Cabe mencionar que el Proyecto San Gabriel se encuentra en su fase final y se espera que inicie producción en noviembre de 2025, con una proyección de 100 a 120 mil onzas de oro anuales y una vida útil estimada de 14 años, lo que permitirá duplicar la producción aurífera actual de la compañía.

“Estas tres compañías representan el nuevo rostro del sector minero peruano: operaciones más rentables, estructuras de capital más sólidas y una clara orientación hacia la sostenibilidad y la creación de valor para los inversionistas”, señaló David Lizama Olaya, Head of Fixed Income Research de Renta4 SAB.