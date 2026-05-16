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Miraflores y Larcomar suscriben adenda con nuevo pago mensual cinco veces mayor a la municipalidad
Miraflores y Larcomar suscriben adenda con nuevo pago mensual cinco veces mayor a la municipalidad
Por Redacción EC

La Municipalidad de Miraflores y Parque Lambramani S.A.C., empresa vinculada a Larcomar, suscribieron una nueva adenda al contrato de derecho de superficie sobre los terrenos del Parque Salazar, acantilados y subsuelo donde opera el centro comercial.

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