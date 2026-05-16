La Municipalidad de Miraflores y Parque Lambramani S.A.C., empresa vinculada a Larcomar, suscribieron una nueva adenda al contrato de derecho de superficie sobre los terrenos del Parque Salazar, acantilados y subsuelo donde opera el centro comercial.

Como parte del acuerdo, ambas partes aprobaron un incremento en el pago mensual que recibe la comuna miraflorina, el cual pasará de poco más de US$18.000 a US$100.000 mensuales desde abril del 2026.

Según informó la municipalidad, el nuevo monto representa un incremento de más de cuatro veces respecto al pago que se venía realizando hasta ahora.

La quinta adenda también incorpora un mecanismo de reajuste anual automático de la compensación económica, el cual estará indexado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, señaló que el acuerdo se alcanzó tras un proceso de negociación directa y destacó que el objetivo no solo era actualizar la renta, sino garantizar mejores condiciones para el inmueble que en el futuro retornará a la administración municipal.

“Los contratos están hechos y hay que respetar la estabilidad jurídica. Todos hemos partido de un entendimiento común de que lo que debemos buscar no es solo el incremento de la renta, sino darle buenas condiciones a un inmueble que al término del usufructo volverá a la municipalidad”, sostuvo.

El acuerdo también contempla plazos concretos para ejecutar estudios y obras de mantenimiento y reforzamiento del talud del acantilado, así como trabajos vinculados a la recuperación ornamental del Parque Salazar.

Desde la comuna indicaron que estas intervenciones vinculadas a seguridad pública se ejecutarán durante este año.

Por su parte, el gerente general de Parque Arauco, Alejandro Camino, destacó la importancia de mantener una coordinación conjunta con la municipalidad para continuar impulsando el desarrollo de Larcomar y del distrito.

“Seguir trabajando de la mano con la municipalidad no solo en el desarrollo de este activo icónico de Miraflores que recibe a muchos turistas, sino en favor del distrito”, afirmó.

La municipalidad sostuvo que el acuerdo busca compatibilizar la promoción de la inversión privada con la protección de los intereses del distrito y de los vecinos de Miraflores.