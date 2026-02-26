Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La titular de la PCM remarcó que en su gestión privilegiará el diálogo antes que la confrontación con el Congreso. Foto: GEC.
La titular de la PCM remarcó que en su gestión privilegiará el diálogo antes que la confrontación con el Congreso. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, sostuvo que se observarán las iniciativas que no cumplan con los requisitos constitucionales y fiscales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.