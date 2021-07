Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Fondo Mivivienda, Pedro Sevilla, brinda detalles sobre la ejecución lograda durante la primera mitad del año. Asimismo, brinda detalles de la propuesta de Bono Alquiler que se dejará lista para la próxima gestión.

— ¿Cuáles son los resultados alcanzados por el fondo en la primera mitad del año?

Son 36 mil familias beneficiadas de los desembolsos de Mivivienda y Techo Propio. Son 30 mil Bonos Familiares Habitacionales (BFH) de Techo Propio y 6 mil Bonos de Buen Pagador (BBP). El récord de [entrega de bonos en] Techo Propio es 30% mayor que el anterior que teníamos en el primer semestre del 2019. De lejos, hemos batido récord. En MiVivienda es el segundo mejor semestre desde el 2013.

— ¿A qué se debe?

Esto tiene que ver con lo que está pasando en el resto del segmento inmobiliario. Si le preguntas a cualquier inmobiliario si están vendiendo departamentos de medio millón de soles, te dirán que se han contraído. Conforme vas bajando de precio, los números son mejores. Como Techo Propio atiende al segmento económico de menores ingresos, es donde la demanda continúa. También permitimos que en techo propio la cuota inicial se reduzca a cero y en Mivivienda se reduzca de 10% a 7,5%. Los plazos del crédito hipotecario se amplió de 20 a 25 y aumentó el monto del bono. Todo esto contribuye a que la cuota baje.

— Beneficios aplicados en el marco de la emergencia. ¿Se mantendrán?

Sí se van a mantener, pero no es algo permanente. Es extraordinario, pero todavía no tenemos planificado modificar esos términos porque nos damos cuenta que hay una necesidad y que todavía estamos en emergencia sanitaria y que la economía está resentida. No puedo asegurar que esto vaya a ser para siempre. Todo el 2021, seguro que sí.

—Entiendo que se han aplicado cambios al Crédito Mivivienda. ¿Puede detallarnos cuáles son y qué efectos tendrán de cara al cliente final?

No son alternativas, sino mejoras. Una de ellas es que las entidades prestan y tienen una línea. Muchas de las entidades por el nivel patrimonial que tienen, tienen una línea a tope por las provisiones. Entonces, una solución para aliviar esto ha sido reducir el plazo que la cartera tiene que estar en sus activos. Antes, la cartera hipotecaria debería estar por lo menos 12 meses en el activo de la entidad financiera antes de que esta la pueda vender. Eso lo hemos reducido a tres meses con el beneficio de que vendan esa cartera a un fondo de inversión o a otra entidad financiera para que inmediatamente puedan recolocar el espacio que les deja en su línea esta venta de cartera. Las condiciones de esos créditos están casi iguales, pero podrán generar más créditos. Ya fue aprobada por el directorio hace dos meses y depende e las propias entidades financieras que vendan su cartera.

— ¿Qué se está haciendo para darle viabilidad a los proyectos en la cartera de financiera TFC, intervenida por la SBS?

Hay varios tipos de proyectos. Hay proyectos que ya superaron su problema porque tenían cómo darle garantías a otras entidades financieras. Estas otras entidades le han dado capital de trabajo necesario para terminar, masomenos un poco más del tercio de total de los proyectos. Cabe señalar acá que los proyectos tienen las garantías congeladas en TFC porque ha sido intervenida y luego vino el proceso judicial que ha congelado la intervención. Vino la SBS, intervino TFC y -cuando estuvo en la intervención- los accionistas de TFC presentaron una acción de amparo y se ha quedado todo congelado. Las garantías dentro de TFC no hay quién las firme. La solución han sido los fideicomisos. Un tercio de esos proyectos están en esa situación.

— Entonces, ¿cuándo veríamos estos proyectos destrabados?

Hace muy poco hicimos una nota de prensa donde dos proyectos de Huancayo se han destrabado, así vamos avanzando. En el fideicomiso tiene que funcionar todo a la vez. En cuanto al horizonte de tiempo, lo ideal es que el proceso avance lo más rápido posible. Deberíamos en 12 o 6 meses tener encaminados esos proyectos.

— En abril se anunció el relanzamiento del Bono Alquiler. ¿Por qué no se ha lanzado hasta el momento? ¿Qué hace falta?

El Bono de Alquiler está listo para ser algunos cambios, pero vino el cambio de gestión. Uno de los cambios es que ya no será solo para jóvenes, sino para todos los peruanos. Antes recibías el bono de S/520 para alquiler y parte del bono se iba acumulando para que más adelante se pueda comprar una vivienda. Eso ya no va a ser así. Hay otros ajustes técnicos sobre el tipo de vivienda tienes que comprar. Se ha reducido el alcance de la vivienda, ahora incluso podrías hasta alquilar una habitación y eso se está regulando: qué tipo de características o materiales. Ese es un tema que se está coordinando desde el ministerio. Además, se promoverá la construcción de oferta de vivienda de alquiler en zonas de la ciudad consolidadas, con servicios, y que tengan declaratoria de fábrica.

— ¿Qué límites están fijando para quien decida aplicar al programa para arrendar una habitación?

Todo está regulado por la cuota. La idea es generar incentivos para alquilar habitaciones. Este es un programa del ministerio. Este lo incuba, lo desarrolla. El fondo de vivienda ya opinó sobre ello. Entiendo, por lo que ha dicho la ministra, que la propuesta se dejará a la siguiente gestión.

— A inicios de este mes, los gremios del sector pidieron al Ejecutivo asignar recursos al fondo y no esperar a que el próximo Gobierno lo haga. ¿Ya se ha dispuesto ello?

Se va a dejar para la siguiente gestión. Lo que el fondo Mivivienda hace y ha hecho es solicitarle al Ministerio de Vivienda los recursos y el Ministerio de Vivienda los traslada al Ministerio de Economía. Sabíamos que esto podría ocurrir porque hemos colocado más de lo esperado. Lo que se ha dejado listo es el pedido.

— ¿Cuánto han solicitado?

Tuvimos como asignación para crédito Mivivienda S/75 millones de soles y necesitamos S/75 millones más. Y en BFH se nos asignó 600 millones de soles y estamos pidiendo 600 millones de soles.

— ¿Cómo quedan, entonces, el presupuesto actual del fondo? ¿Hasta qué mes se tiene

Techo Propio tiene hasta el próximo año. Crédito Mivivienda tiene para dos meses más, hasta setiembre. En Bono del Buen Pagador, se ha ejecutado S/ 97 millones y tenemos un saldo por ejecutar de S/30 millones. En Bono Familiar Habitacional: hemos ejecutado S/ 860 millones y tenemos un saldo por ejecutar de S/ 210 millones. Ejecutamos más porque teníamos saldos del año anterior. Se necesitan los presupuestos, pero no es que nos estemos quedando sin recursos mañana. Tenemos tiempo para hacerlo y ocurrió lo mismo en el cambio de Gobierno del 2016.

— La nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible les ha entregado el rol de ser operadores públicos de suelo. ¿Por qué? Ustedes tienen un rol financiero de segundo piso.

Es un encargo grande. Para cualquier institución que reciba este cargo, lo iba a recibir de cero. El fondo Mivivienda tiene algunas ventajas: tiene todas las herramientas de una sociedad anónima aunque es una entidad pública. Tiene capacidad de reclutar e incorporar talento y gente con experiencia en el tema de desarrollo inmobiliario. Esas son las razones por las que el fondo lo puede hacer. Se propusieron otros vehículos, pero dentro de las opciones que habían el fondo era lo más idóneo. A veces puede parecer que otra entidad lo puede hacer mejor, pero es el ministerio que conoce a todas las entidades. Esto se ha socializado con otras entidades públicas.

— Es un rol que será determinante para el sector. ¿Cómo se están preparando para asumirlo?

Falta reglamentar la ley. Cuando se reglamente, se podrá operativizar. Es verdad que somos una entidad financiera, pero hemos tomado los recaudos de hacer las consultas con la SBS y con Fonafe. En el reglamento se tendrán que incorporar esas características que nos permitirán operar siendo una entidad financiera y sin dejar de serlo.

