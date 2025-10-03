El 39% del personal que trabaja en la compañía minera Las Bambas en su operación en Apurímac es local, sostuvo Marco Agurto, superintendente de Empleo Local MMG Las Bambas en el Jueves Minero, durante su exposición titulada “Minería inclusiva: integrando comunidades y talento local”.

Agurto detalló que ese personal es contratado por sus socios estratégicos y por la propia minera. Para lograr ese objetivo explicó que la compañía minera se basa en tres pilares fundamentales: el fortalecimiento del personal local con la cultura y valores de la empresa; la promoción de la contratación de personal local calificado y la capacitación de competencias técnicas y blandas.

Resaltó también que Las Bambas trabaja en las competencias técnicas y profesionales para lograr una inclusión genuina a largo plazo, sin embargo, anotó que este proceso enfrenta barreras culturales y lingüísticas como por ejemplo que el quechua es la lengua principal en la zona de influencia o que la cultura implica formas distintas de entender la autoridad, el trabajo en equipo y la confianza.

“Por ejemplo, tenemos un programa de entrenamiento de un camión minero donde un talento local al final del día va a operar un equipo pesado. Es un programa de tres años, se les brinda un instructor, acompañamiento psicológico que mide cómo les va en la relación con sus jefes, con sus compañeros porque hay que ayudarles a seguir reglas y la adaptación a una empresa formal con altos estándares de cumplimientos. A la fecha 128 personas que no sabían operar un equipo hoy ya están trabajando con nosotros”, comentó en el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Agurto indicó que para Las Bambas la inclusión local es una ventaja competitiva y por ello impulsa el crecimiento de empresas comunales y locales de su zona de influencia en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurímac.

Por su parte, Milittzza Arribasplata, superintendente de Reclutamiento y Gestión del Talento de MMG Las Bambas indicó que la empresa apuesta por la formación técnica, a través de prácticas laborales mediante el programa Talentos de Cobre para estudiantes de universidades e institutos técnicos.

“En el programa nacional este año postularon 21 mil jóvenes y a nivel local casi llegamos a 200 jóvenes, y aquí lo importante es ver qué herramientas les damos para el inicio de su profesión. Este programa nos ha dejado una gran enseñanza de que podemos seguir trascendiendo porque nuestro compromiso sigue activo. Les enseñamos cómo ser más empleables, ser más visibles y cómo desarrollar su talento”, concluyó.