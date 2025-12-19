De acuerdo con el último informe de Moody’s Local Perú, se espera que Perú se mantenga como el principal exportador de arándanos frescos a nivel global y pueda beneficiarse de la creciente demanda.

Las exportaciones peruanas han tenido un crecimiento exponencial, pasando a ser US$2.252 millones en 2024 desde US$30 millones en 2014. Este éxito se sustenta en ventajas climáticas, innovación genética, adopción tecnológica y acuerdos comerciales estratégicos. Se anticipa que el 2025 las exportaciones de arándanos registren un nuevo máximo histórico.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Se espera que los exportadores peruanos busquen diversificar sus ingresos y ampliar su presencia en destinos estratégicos. Si bien el mercado americano representa cerca del 55% de las exportaciones peruanas, se están explorando nuevos mercados en Asia. Además, la industria se ha mostrado resiliente, a pesar de las barreras arancelarias.

Asimismo, la producción global de arándanos frescos y procesados pasó a 2.1 millones TM en 2024 desde 1.0 millones en 2018, por lo que Moody’s Local proyectó un crecimiento superior al 15% en 2025 por la expansión del consumo en mercados emergentes y desarrollados.

La industria del arándano genera un impacto positivo en la economía de las regiones productivas. Se estima que la industria crea más de 100,000 empleos directos en época de campaña productiva, convirtiéndose en un eje importante para el desarrollo regional.

Sin embargo, existen diversos factores de riesgo a considerar. Eventos climáticos como El Niño en Perú, o la falta de disponibilidad hídrica en las principales regiones productoras, son riesgos latentes que pueden tener un impacto significativo en el sector y la industria en general.

La innovación continua será un factor clave para que la industria peruana mantenga el liderazgo. La adopción de nuevas y mejores variedades, será esencial para mantener la calidad y consistencia exigidas por un mercado global cada vez más demandante. Del mismo modo, la inversión en nuevas tecnologías productivas será determinante para que las compañías del sector mejoren sus rendimientos y generen eficiencias en costos.