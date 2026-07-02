De acuerdo con Moody’s Ratings, la elección de Keiko Fujimori apunta a la continuidad del marco de formulación de políticas en Perú y a un entorno macroeconómico más predecible, lo que respalda el perfil crediticio soberano. Esto luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completará el conteo de votos tras la segunda vuelta del 7 de junio.

Según los resultados, Fujimori fue elegida presidenta para el período 2026-31, derrotando a Roberto Sanchez por poco más de 49.000 votos, o un margen inferior a 0,3 puntos porcentuales. “Las cifras reflejan una alta polarización que afecta a la política del país. La polarización es predominantemente regional más que ideológica, y el apoyo a cualquiera de los candidatos estuvo impulsado en parte por el rechazo al candidato rival: Fujimori y Sánchez captaron solo el 17% y el 12% de los votos en la primera vuelta, respectivamente”, explicó la calificadora internacional.

La polarización, junto con la falta de una mayoría de gobierno en el Congreso y un historial de conflicto entre el partido de la presidenta electa y el Congreso, incrementa el riesgo de persistencia de ruido político.

En ese contexto, la nueva administración mantendrá el actual marco de política macroeconómica, preservará anclas institucionales como la independencia del Banco Central y defenderá los derechos contractuales y de propiedad, limitando el riesgo de cambios de política disruptivos.

Respecto a la inversión, señaló que, la mejora del sentimiento de los inversionistas en un entorno operativo más predecible probablemente sostendrá una sólida dinámica y reforzará las perspectivas de crecimiento económico. Además, bajo el gobierno de Fujimori se agilizarán proyectos de gran escala minería que estaban retrasados.

“Datos recientes indican que la inversión privada ha sido un factor clave de la recuperación económica de Perú, respaldada por una mayor confianza empresarial y condiciones externas favorables. Bajo una administración de Keiko Fujimori, la continuidad de las políticas y los esfuerzos para reducir las cargas regulatorias y agilizar los permisos probablemente destrabarán proyectos de gran escala en minería e infraestructura que estaban retrasados, respaldando tasas de crecimiento más cercanas al promedio de 3,5% de 2024-25, y potencialmente más elevadas a mediano plazo”, precisó Moody’s Ratings.

Por otro lado. Moody’s Ratings espera que la administración de Fujimori mantenga su compromiso con la disciplina fiscal, preservando el historial de Perú de una gestión macrofiscal prudente y una baja carga de deuda en comparación con sus pares. La deuda del gobierno se mantiene relativamente baja, en torno al 30% del PIB, y junto con sólidos colchones fiscales y un banco central creíble e independiente, proporciona una significativa capacidad de absorción de shocks. La continuidad del marco de responsabilidad fiscal y metas explícitas de déficit respaldaría una trayectoria de consolidación gradual, particularmente en un contexto de dinámica de ingresos favorable vinculada a mayores precios de las materias primas.

No obstante, la trayectoria hacia una mayor reducción del déficit y una disciplina fiscal sostenida en un contexto de crecientes presiones de gasto aún está por definirse. Medidas legislativas recientes incrementan componentes rígidos del gasto, mientras que el aumento de las demandas de gasto social y las iniciativas del Congreso que no están acompañadas de medidas compensatorias de ingresos, junto con el apoyo continuo y potencial futuro a la empresa petrolera estatal Petro-Perú, plantean desafíos para la contención del gasto y podrían complicar el cumplimiento de las reglas fiscales. Además, las presiones fiscales relacionadas con posibles reparaciones de infraestructura por El Niño y el gasto de emergencia podrían afectar los resultados fiscales a corto plazo.

“Esperamos que los riesgos políticos se moderen bajo la nueva administración, aunque seguirán siendo una restricción clave para el perfil crediticio de Perú. Dada la composición del Congreso y el restablecimiento de un Senado, disminuirá la probabilidad de una moción legislativa de destitución presidencial, así como el riesgo de la recurrente rotación presidencial observada en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, el alto grado de polarización y un Congreso fragmentado limitarán la capacidad de reforma y podrían dar lugar a episodios periódicos de ruido político”, señalaron en su informe.

Finalmente, subrayan que el fortalecimiento de la calidad institucional, incluida la mejora de la gobernanza, la reducción de la corrupción y el aumento de la eficacia de la administración pública a nivel central y local, es fundamental para mejorar el potencial de crecimiento a largo plazo y la solvencia crediticia de Perú, dado que las debilidades persistentes en estas áreas afectan la evaluación de la fortaleza institucional y de gobernanza del soberano.