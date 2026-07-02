Según los resultados de la ONPE, Fujimori fue elegida presidenta para el período 2026-31, derrotando a Roberto Sánchez por poco más de 49.000 votos. Foto: composición GEC
Según los resultados de la ONPE, Fujimori fue elegida presidenta para el período 2026-31, derrotando a Roberto Sánchez por poco más de 49.000 votos. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

De acuerdo con Moody’s Ratings, la elección de Keiko Fujimori apunta a la continuidad del marco de formulación de políticas en Perú y a un entorno macroeconómico más predecible, lo que respalda el perfil crediticio soberano. Esto luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completará el conteo de votos tras la segunda vuelta del 7 de junio.

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