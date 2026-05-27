Resumen

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Sobre los bancos, Moody’s Ratings sostuvo que las propuestas promercado de Fujimori son favorables para los bancos, mientras que el enfoque más intervencionista de Sánchez probablemente pese sobre la inversión y la demanda de crédito. Foto: GEC.
Sobre los bancos, Moody’s Ratings sostuvo que las propuestas promercado de Fujimori son favorables para los bancos, mientras que el enfoque más intervencionista de Sánchez probablemente pese sobre la inversión y la demanda de crédito. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La segunda vuelta entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, que representa al partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas, la estabilidad institucional y la adhesión al actual marco económico, indicó Moody’s Ratings.

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