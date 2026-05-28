Resumen

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El riesgo es mayor en la región de Asia Pacífico, donde la fabricación de productos químicos depende en gran medida del petróleo de Medio Oriente. Foto: EFE.
El riesgo es mayor en la región de Asia Pacífico, donde la fabricación de productos químicos depende en gran medida del petróleo de Medio Oriente. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Un conflicto prolongado en Medio Oriente y la disrupción del transporte en el Estrecho de Ormuz afectarán de manera desigual a las empresas no financieras según los sectores, las regiones y las empresas, indicó Moody’s Ratings.

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