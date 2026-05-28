Un conflicto prolongado en Medio Oriente y la disrupción del transporte en el Estrecho de Ormuz afectarán de manera desigual a las empresas no financieras según los sectores, las regiones y las empresas, indicó Moody’s Ratings.

“Los sectores de aerolíneas, productos para la construcción y productos químicos presentan una exposición altamente negativa al conflicto, mientras que otros 13 sectores, en su mayoría cíclicos y orientados al consumo, muestran una exposición moderadamente negativa. El conflicto beneficia a dos sectores: aeroespacial y defensa, y productores de energía no pertenecientes al golfo Pérsico”, explicó la calificadora internacional.

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Los productos químicos, las aerolíneas y los productos para la construcción son los más altamente sensibles a la disrupción en curso.

Los sectores con un uso sustancial de la energía, estructuras de costos inflexibles y un poder de fijación de precios limitado presentan la exposición más altamente negativa al conflicto en Medio Oriente y a una disrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz.

Respecto al sector de productos químicos, es el más vulnerable al conflicto, ya que más de la mitad de las empresas calificadas presenta una exposición altamente negativa. Estas empresas enfrentan mayores costos de energía para la producción, restricciones en las cadenas de suministro, inflación en los insumos derivados del petróleo y una utilización ineficiente de la capacidad en un contexto de disrupciones del suministro.

El riesgo es mayor en la región de Asia Pacífico, donde la fabricación de productos químicos depende en gran medida del petróleo de Medio Oriente y donde la nafta derivada del petróleo es un insumo clave para la producción. “Nuestra visión sobre los fabricantes de productos químicos de Asia Pacífico ya era negativa antes del inicio del conflicto”, remarcó la entidad.

Moody’s Ratings precisó que las débiles condiciones macrofinancieras afectarán aún más a la mayoría de los fabricantes de productos químicos, con un consumo más débil y mayores costos de producción. Los productores europeos deberán hacer frente al aumento de los costos de la energía y los insumos, aunque una reducción de las exportaciones de productos químicos desde Asia aliviaría en cierta medida los volúmenes y márgenes.

Por otro lado, el aumento del costo del combustible de aviación hace que una cuarta parte de las aerolíneas calificadas tenga una exposición general altamente negativa al conflicto, y que el resto registre una exposición moderadamente negativa.

Más de la mitad de las aerolíneas calificadas son altamente sensibles al canal de mercados energéticos y cadenas de suministro. El aumento sostenido de los costos del combustible afectaría la rentabilidad de las aerolíneas, especialmente en el caso de las empresas estadounidenses. “Si bien las empresas aéreas europeas obtienen cierta protección al cubrir sus costos de combustibles de aviación, muchas aerolíneas de todo el mundo han comenzado a reducir vuelos de escasez de combustible”, agregó Moody’s Ratings.

Por su parte, una quinta parte de las empresas de productos para la construcción enfrenta alta presión derivada del conflicto, principalmente a través del canal de condiciones macrofinancieras. Los precios más altos del petróleo incrementan los costos de los insumos para productos intensivos en energía como la pintura y el asfalto, junto con los costos de transporte.

Los sectores moderadamente expuestos enfrentan una demanda y rentabilidad más débiles

La mayoría de los sectores con exposición moderadamente negativa son cíclicos, y la vulnerabilidad más común se concentra en el canal de condiciones macrofinancieras. El aumento de los costos de la energía, la producción, el transporte y otros insumos reducirá la rentabilidad, especialmente en el caso de las empresas con menor poder de fijación de precios. El debilitamiento de la confianza de los consumidores y los retrasos en las compras también afectarán los ingresos de estas empresas.

Además, alrededor del 90% de las empresas de metales y minería tienen una exposición general moderadamente negativa, impulsada por el aumento de los precios de la energía, las interrupciones de logística y los mayores costos de los insumos. El aluminio enfrenta el riesgo de suministro más directo, lo que contribuye al aumento de precios, mientras que la escasez de insumos clave, como el azufre y el amoniaco, intensifica la presión sobre los costos en toda la industria. Si bien el aumento de los precios compensa en cierta medida esta situación, el debilitamiento del crecimiento global y el incremento de la volatilidad siguen afectando la demanda y la inversión.

Las necesidades de refinanciamiento a corto plazo y la débil liquidez plantean riesgos independientemente del sector

Las empresas con calidad crediticia baja, débil liquidez o necesidades de refinanciamiento a corto plazo enfrentan mayor riesgo crediticio en caso de que el actual conflicto en Medio Oriente y la disrupción del Estrecho de Ormuz tengan un efecto más severo en los mercados de capitales y las condiciones de refinanciamiento de lo que se contempla en su escenario central de la calificadora.