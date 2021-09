Conforme a los criterios de Saber más

Moody’s rebajó la calificación de las deudas de largo plazo del Perú, externa y local, A3 a Baa1. Así, las emisiones crediticias del país pasan a estar “sujetas a un riesgo crediticio moderado, por lo que pueden presentar ciertas características especulativas”, de acuerdo a la escala de Moody’s. Previamente y durante 20 años el Perú se encontró en una escala sujeta a “un riesgo crediticio bajo”. Esta situación puede generar el incremento de las tasas a pagar a través del endeudamiento por parte del Estado y de empresas privadas, advierten especialistas consultados por este Diario.

La polarización política y las medidas económicas que anunció el gobierno de Pedro Castillo son las principales causas de la recalificación.

De acuerdo con el informe de la calificadora, la rebaja responde a que un entorno político continuamente polarizado y fracturado ha aumentado el riesgo político y ha debilitado la capacidad de formulación de políticas. Estas condiciones han afectado negativamente la confianza de los inversores y han socavado la resistencia económica del Perú, lo que ha afectado negativamente las perspectivas crediticias a mediano plazo. “La reducción de la calificación se debe a la polarización y a [la posibilidad de] que haya un cambio en el régimen político. Ellos no se refieren [a ello] directamente, pero es una referencia a la asamblea constituyente”, indica Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas.

El primer efecto de la recalificación sería el incremento de la tasa que deberán pagar tanto el Estado como las empresas privadas nacionales cuando decidan endeudarse. “Lo más probable es que suba la tasa de interés. Eso significa que le restarás espacio al gasto público y a la inversión pública en particular. En la práctica ese sol extra que se iba a pagar en inversión ahora lo pagaré en intereses. Además, encarece la tasa para el sector privado. Eso se verá aproximadamente a partir del otro año”, afirma Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal.

La caída de la inversión privada generaría un descenso en la recaudación fiscal. Esto también debilitaría la posición crediticia del país. “Esto denota que estas perdiendo fortaleza. Creo que ha podido ser peor, pero el diagnóstico te está diciendo que es más probable que hay más riesgos de una nueva rebaja. La primera es el riesgo de desvíos fiscales por menor inversión privada, lo que limita tu posición fiscal; y el segundo es el intento del cambio constitucional que sería una razón material para que haya mayores rebajas en el futuro”, advierte Alonso Segura, exminsitro de Economía y Finanzas.

Si bien el país se encuentra en una situación de riesgo crediticio moderado, este anuncio es una señal de la pérdida de solidez económica, que podría acentuarse cuando otras calificadoras se pronuncien. “Los efectos cualitativos son más importantes que los cuantitativos. Ya entraste a la dinámica del ‘downgrade’ [rebaja] y falta que se pronuncien las otras calificadoras. Es probable que también den un ‘downgrade’. Eso generará más ruido”, señala Segura.

La agencia también alerta que una eventual desviación de la trayectoria fiscal asumida por el gobierno, los cambios abruptos en su política o cambios institucionales “afectarían negativamente el perfil crediticio del Perú, presionando a la baja la calificación soberana”.





Fortaleza fiscal

Moody’s asegura que su perspectiva pasó de negativa a estable debido al “alto grado de fortaleza fiscal” en comparación con otros países de la región.

“La perspectiva estable incorpora la expectativa de Moody’s de que la política general y el marco institucional del Perú resultarán eficaces para equilibrar las fortalezas y los riesgos crediticios subyacentes”, indica la agencia.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la caída de la calificación crediticia del Perú. En ella hizo énfasis en la fortaleza fiscal del país. Sin embargo, no incluyó las observaciones realizadas por Moody’s. “Entiendo la posición del MEF pero no puede dejar de atender los temas de fondo de la calificadora. Es una llamada de atención que debe ser atendida para no seguir deteriorando las fortalezas ganadas en los últimos veinte años”, señala Oliva.

Para Thorne, esta posición del MEF busca darle más énfasis a su fortaleza fiscal, la cual es clave para no tener una nueva calificación negativa. “Creo que toma el hecho de que Moody’s dice que lo que puede hacer que siga bajando la calificación es la falta de consolidación fiscal. Ellos quieren asegurarse que no siga bajando la calificación”, explica.