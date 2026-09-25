Moody’s remarcó que el entorno político y regulatorio de Perú apoya la construcción continua de grandes inversiones mineras. Foto: GEC.
Moody’s remarcó que el entorno político y regulatorio de Perú apoya la construcción continua de grandes inversiones mineras. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las empresas no financieras y de infraestructura calificadas de Perú afrontan los próximos dos años desde una posición de fortaleza general, con una mejora de la actividad económica impulsada por una fuerte inversión privada y una demanda sostenida de las exportaciones mineras del país, según un informe de Moody’s.

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