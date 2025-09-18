Jaime Reucshe, presidente ejecutivo de Moody ‘s, advirtió que un nuevo retiro en los fondos de AFP, en el largo plazo, tendría una connotación negativa en la calificación del país.

“No tiene un impacto inmediato (negativo) en la calificación, porque el horizonte de la calificación típicamente es qué es lo que va a pasar en los próximos tres a cinco años. En el largo plazo tendría una connotación negativa para la calificación del país”, explicó Reusche en RPP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Las declaraciones del ejecutivo de Moody ‘s se dan luego de que el Pleno del Congreso aprobará el octavo retiro de fondos de las AFP.

Reusche señaló que las repercusiones de estas medidas se demoran en manifestarse por el hecho de que se está reduciendo los ahorros del país y eso tiene “varias implicaciones negativas”.

“Habrán menos ahorros para la vejez, se está hipotecando un poco el futuro de los ahorrista, de los pensionarios, de la gente que va a acceder a una pensión. Además, se reduce el tamaño de los mercados de capital, que tiene un impacto en los costos”, advirtió.

Reusche consideró importante preservar una calificación reducida para el Perú para acceder a más recursos y parar menos interés de deuda. “Los efectos de largo plazo que hablamos es que se reduce el tamaño del mercado de capitales en el país”.