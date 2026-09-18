La medida responde a posibles afectaciones durante la temporada de lluvias especialmente en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash. Foto: GEC.
La medida responde a posibles afectaciones durante la temporada de lluvias especialmente en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Movistar activó un plan preventivo y de respuesta técnica para garantizar la continuidad del servicio de telecomunicaciones ante posibles afectaciones durante la temporada de lluvias como parte del fenómeno de El Niño, especialmente en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash.

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