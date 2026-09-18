Movistar activó un plan preventivo y de respuesta técnica para garantizar la continuidad del servicio de telecomunicaciones ante posibles afectaciones durante la temporada de lluvias como parte del fenómeno de El Niño, especialmente en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash.

Para atender emergencias en campo, la compañía ha incrementado en 50% las cuadrillas técnicas de respuesta rápida.

Además, respaldó la autonomía energética de sus nodos críticos en el norte con 126 grupos electrógenos estacionarios y duplicó la disponibilidad de equipos portátiles y bancos de baterías reforzados.

En cuanto a la red de fibra óptica, Movistar reubicó tramos de zonas de riesgo a inundaciones e incrementó los respaldos y capacidad de la red para poder redireccionar los tráficos de voz y datos manteniendo la continuidad del servicio ante eventuales cortes de llamadas e internet.

De manera preventiva, los equipos técnicos realizaron limpieza de drenajes, hermetización de instalaciones y cámaras subterráneas, así como el acondicionamiento de nodos estratégicos que concentran el mayor tráfico de clientes.

En paralelo, la compañía indicó que cuenta con monitoreo de la red 24/7 desde el Centro de Operaciones de Red para despliegue inmediato de acciones de respuesta.