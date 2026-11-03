Respecto a las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño, Movistar informó que viene ejecutando un plan preventivo orientado a garantizar la continuidad del servicio y reducir los riesgos de afectación de la red. Foto: EC.
Respecto a las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño, Movistar informó que viene ejecutando un plan preventivo orientado a garantizar la continuidad del servicio y reducir los riesgos de afectación de la red. Foto: EC.
Por Redacción EC

Movistar informó que en el acumulado de enero a setiembre de 2026, el Ebitda aumentó 19% respecto del mismo periodo del año anterior, con una mejora en el margen de 4,3 puntos porcentuales. El resultado operativo a septiembre aumentó en S/52 millones respecto al mismo periodo del 2025, lo que representa una mejora interanual de 9%.

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