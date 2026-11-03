Movistar informó que en el acumulado de enero a setiembre de 2026, el Ebitda aumentó 19% respecto del mismo periodo del año anterior, con una mejora en el margen de 4,3 puntos porcentuales. El resultado operativo a septiembre aumentó en S/52 millones respecto al mismo periodo del 2025, lo que representa una mejora interanual de 9%.

Además, la compañía alcanzó un total de S/294 millones en eficiencias entre enero y setiembre de 2026, impulsadas por gestión de renovación y renegociación de contratos. Los recursos generados se destinan a fortalecer la propuesta de valor para clientes, mejorar la calidad del servicio e impulsar inversiones en la red.

Asimismo, el ARPU (el ingreso promedio por cliente) de fibra óptica tuvo un incremento de 8% en el tercer trimestre del 2026 interanual, reflejo de una gestión más eficiente de los descuentos comerciales.

“Al cierre del tercer trimestre seguimos avanzando en una reestructuración responsable, con una visión de largo plazo y foco en la sostenibilidad del negocio. Estamos fortaleciendo nuestra operación, mejorando la eficiencia y priorizando los recursos hacia iniciativas que nos permitan elevar la calidad del servicio, fortalecer nuestra propuesta de valor y construir una compañía más sólida y competitiva en el tiempo”, sostuvo Ariel Palumbo, Chief Executive Officer de Integratel Perú.

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Respecto a las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño, Movistar informó que viene ejecutando un plan preventivo orientado a garantizar la continuidad del servicio y reducir los riesgos de afectación de la red. Entre las principales medidas se encuentran el incremento en 50% de las cuadrillas técnicas de respuesta rápida, la reubicación preventiva de tramos de fibra óptica en zonas vulnerables y el fortalecimiento de los sistemas de respaldo de energía eléctrica, entre otras acciones.

“Nuestros resultados reflejan el sólido progreso que venimos consiguiendo. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad comercial y nuestros canales, preparando la operación para captar más clientes. Esto, sumado a la nueva y diferenciada propuesta de valor, consigue dejarnos en excelentes condiciones para acelerar nuestro crecimiento”, agregó Juan Pons, Chief Operating Officer de Integratel Perú.