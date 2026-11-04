La visita del Papa León XIV se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre. Foto: X/ @Pontifex_es
La visita del Papa León XIV se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre. Foto: X/ @Pontifex_es
Por Redacción EC

Movistar suscribió un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y es el auspiciador oficial de la visita del Papa León XIV, que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre.

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