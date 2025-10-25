La aplicación de la tarifa de conexión -o la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia- en el aeropuerto Jorge Chávez ha estado en el ojo de la tormenta generando discrepancias ente las aerolíneas y el concesionario, Lima Airport (LAP).

Por el lado de las aerolíneas aseguran que esta tarifa impactará en la competitividad del país como ‘hub’ de la región frente a otros aeropuertos que no la cobran y en su conectividad. De hecho, dos aerolíneas (Latam Perú y Sky) anunciaron la cancelación de dos de sus rutas que venían con menor demanda y que se verían más perjudicadas por este nuevo cobro. Por su parte, LAP afirma que están en su derecho de cobrar esta tarifa que se incluye en la adenda 6 del contrato de concesión, que es parte de lo acordado para recuperar su inversión en el nuevo terminal.

Como han contado tanto las aerolíneas como LAP, hubo reuniones y conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero los constantes cambios de autoridades durante el último tiempo dejaron las conversaciones y posibles acuerdos en ‘stand by’. Hasta ahora, con el nuevo titular del MTC, Aldo Prieto, con quien retomaron las conversaciones esta semana. Las aerolíneas hoy enviaron un comunicado pidiendo que vea con urgencia este tema, ya que el inicio del cobro estaba programado para el 27 de octubre, como anunció LAP.

No obstante, hacia el final del viernes por la noche, los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC), Economía y Finanzas (MEF), Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), realizaron una mesa de trabajo, tras ella anunciaron que el concesionario LAP ha dispuesto postergar el cobro de la TUUA de Transferencia Internacional que entraba en vigor este 27 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2025, como medida temporal, mientras se concluyen los procesos de revisión tarifaria y adecuación de la normativa correspondiente.

A través de un comunicado, también dijeron que el MTC y LAP vienen trabajando para concretar una modificación contractual que permita no cobrar la TUUA de Transferencia Nacional. Por el momento, el cobro de dicha tarifa se encuentra suspendido.

“El Estado Peruano reafirma su respeto irrestricto a la legalidad y la seguridad jurídica, principios que orientan su actuación en el marco de los contratos de concesión y las normas vigentes”, apunta el documento.

A su vez, informan que el MTC gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan e informen de forma clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio del usuario.

Por el lado de Ositrán, subrayan que viene evaluando la fijación de las tarifas de transferencia definitivas, que serán aprobadas en las próximas semanas, conforme a sus competencias y la normativa vigente.