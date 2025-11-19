Pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó que este miércoles 19 de noviembre el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran) definiría sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, la entidad reguladora no tiene en agenda discutir ni aprobar este tema en su agenda del día.

La afirmación fue realizada por el titular del MTC, Aldo Prieto, durante la sesión de la Comisión de Transportes del Congreso, donde aseguró que Ositran “deberá definir este 19 de noviembre” el cálculo tarifario pendiente para fijar la tarifs final de la TUUA de transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Cabe recordar que Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, no asistió a la sesión del Congreso y remitió un oficio indicando que, si bien el Consejo Directivo ya recuperó el quórum y el tema se encuentra en análisis, “aún no existe una posición oficial” sobre la tarifa de transferencia.

Además, un representante de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) mencionó que existe una fecha límite del 21 de noviembre, pero no precisó si Ositran tiene previsto cumplirla ni en qué etapa se encuentra el expediente regulatorio.

El MTC prepara una posible modificación contractual

Durante su intervención, en la sesión del Congreso, Prieto aseguró que su sector busca una “solución definitiva y consensuada” frente al conflicto por la TUUA de transferencia. Desde el 23 de octubre, dijo, el ministerio ha sostenido más de 10 reuniones con las partes involucradas y lidera una mesa de trabajo multisectorial.

Asimismo, la DGAC trabaja en cambios al Reglamento de Aeronáutica Civil para que, de mantenerse el cobro, el monto pueda incorporarse de manera adecuada en el boleto aéreo.

MTC anunció que Ositran definiria hoy la TUUA de transferencia, pero el regulador no tiene el tema en su agenda (Foto: LAP)

LAP advierte riesgos y posibles medidas legales

Durante la sesión, Lima Airport Partners, concesionario del Jorge Chávez, reiteró su preocupación por las declaraciones de nuevos consejeros de Ositran que han cuestionado la adenda de 2013 y han planteado incluso la opción de fijar un valor tarifario cero.

La gerente de Asuntos Legales de LAP, Catherine Pacheco, fue enfática en señalar que la empresa no aceptará esa posibilidad. “Estamos preocupados porque aparentemente vemos que hay intención de que sea una tarifa cero. No vamos a aceptar eso y tomaremos las acciones legales que correspondan”.

MTC anunció que Ositran definiria hoy la TUUA de transferencia, pero el regulador no tiene el tema en su agenda (Fuente: Andina)

Semanas atrás, el CEO de LAP, Juan José Salmón, adelantó a este Diario que cualquier variación del contrato o de la metodología de cálculo podría llevar, por primera vez, a un arbitraje internacional contra el Estado peruano.

La definición sobre la TUUA de transferencia se mantiene así abierta, en un contexto de tensiones entre el Estado, el regulador, el concesionario y las aerolíneas, en medio del ingreso en operación del nuevo terminal del Jorge Chávez.