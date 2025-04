El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que este viernes 25 de abril se realizará una prueba integral en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, posteriormente se llevará a cabo una segunda prueba más para así determinar la nueva fecha de apertura.

“Esta semana estamos trabajando sobre el sistema de equipajes. Esta semana vamos a estresar el sistema de gestión de equipaje toda esta semana, la semana hubo una con 500 maletas. La idea es que este viernes deberíamos tener una prueba integral de aeronaves, maletas, servicio de combustible y servicios de comida. Todo vamos a manejarlo y ver que esté dentro de los estándares de seguridad que se requiere”, sostuvo Rául Pérez Reyes, titular del MTC.

Adelantó que la próxima semana se llevará a cabo una prueba (integral) más. Luego se tendrán los resultados para determinar la nueva fecha de apertura.

“La próxima semana haremos otra prueba más. Con esta segunda prueba y los resultados que tengamos de ella vamos a poder tener claro si podemos señalar una fecha de apertura o no. Preferimos no dar una fecha de apertura para evitar cualquier especulación para saber de si se va a llegar o no“, aclaró Pérez Reyes. Agregó de que prefieren bajar la bandera de la fecha cuando estén todos los servicios funcionando de manera razonable y segura.

El ministro también señaló que desde quincena de marzo hasta abril se han hecho una serie de ejercicios de estacionamiento de las aeronaves, un componente importante de seguridad, en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

“Se ha podido observar distintas mejoras y protocolos, en lo que incluso algunas aerolíneas han ido a ver estacionamientos similares en la región y fuera de ella, para ver cómo adaptan sus protocolos de estacionamiento y servicios que se requieren. Cuando se mira una aeronave no solo es estacionamiento, hay una serie de servicios que se les prestan desde combustible, alimentación a entrada y salida de equipaje. Todo eso requiere coordinación y eso tenía algunos problemas antes, esa fue la razón por la que no abrió el 30 de marzo”, dijo el ministro.

Para el titular del MTC, se han hecho ahora una serie de ejercicios, mediante los cuales se ve que están dentro de los estándares de lo que se considera seguro.

Pérez Reyes detalló que desde la quincena del mes de marzo hasta abril se han hecho una serie de ejercicios para ver que todo funcione bien, ya que cualquier cosa que falle ahí pone a pasajeros y tripulación en riesgo.