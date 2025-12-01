MTC confirma que ya existe procedimiento para la “reducción total” de la TUUA de transferencia nacional, ¿qué alternativas propone?

La discusión alrededor de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue abierta a días de que empiece a cobrarse para pasajeros internacionales. En medio de las tensiones entre aerolíneas y el concesionario Lima Airport Partners (LAP), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó la existencia de un procedimiento para la reducción total de la TUUA de transferencia nacional.

“Ya hay un procedimiento de modificación contractual que comprende la reducción total de la TUUA de transferencia nacional”, afirmó el viceministro de Transportes, Juan Haro Muñoz durante la última Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República.

Hasta ahora, la discusión se centraba en que el Estado podría renunciar a la parte que le corresponde de estos cobros —aproximadamente el 46,5%— para aliviar el impacto en los operadores. Sin embargo, el pronunciamiento del MTC introduce un cambio mayor: la eliminación total de la TUUA de transferencia doméstica.

Gabriela Lara Ruiz, directora general de programas y proyectos del MTC, mencionó que desde la cartera ministerial se trabaja una adenda que permita la eliminación de cobro de la TUUA de transferencia nacional, teniendo en cuenta que esto generaría un sobrecosto y que sí afectaría -según las evidencias obtenidas- al turismo nacional tanto de los peruanos como de los extranjeros que llegan al país.

Ante esto, Lara recalcó que entre las dos alternativas está la subvención a través del fondo del Estado para los aeropuertos regionales o el incremento de un pequeño monto en la TUUA de embarque regular.

“Estamos trabajando las dos alternativas para poder llegar a la alternativa más beneficiosa y menos nociva para los usuarios y también para el Estado porque sería bueno que recordemos para qué sirve el lado de la retribución que viene del Estado del TUUA de transferencia y de todos los ingresos que tiene el LAP del Jorge Chávez, para financiar aeropuertos regionales. Esperamos cerrar esto lo más pronto posible”, comentó Lara en su intervención.

TUUA de transferencia (Fuente: Migraciones)

La tarifa de conexión nacional, aprobada por Ositrán en cumplimiento del contrato y la adenda de 2013, estaba prevista para empezar a cobrarse en enero de 2026. Para el caso internacional, LAP mantiene el inicio del cobro este 7 de diciembre, con tarifas vigentes hasta el 2030, con US$10,05 sin IGV por pasajero internacional. En el caso de la TUUA por conexión nacional, de no concretarse los cambios propuestos por el MTC, el cobro ascendería a US$6,32 sin IGV por pasajero.

A seis días de aplicación de tarifa de conexión internacional

Durante su intervención, el representante del MTC informó que ya realizaron 16 reuniones con actores del sector para buscar soluciones y que la coordinación continuará. De hecho, Haro informó que se ha convocado para este martes 2 de diciembre una nueva mesa técnica con aerolíneas y LAP “para evaluar escenarios y avanzar hacia una solución equilibrada y sostenible”.

En tanto, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, expresó que “el MTC resuelve y acuerda con LAP. Ositrán supervisa el cumplimiento de contratos, pero no los regula ni define adendas”.

Zambrano subrayó que, si una adenda resultara perjudicial, es el Poder Ejecutivo y no Ositrán quien debe negociar condiciones con el concesionario.

Por su parte, Ricardo Quesada, gerente de regulación de Ositran, explicó que la metodología para calcular la TUUA se basa en “costos totalmente distribuidos”, aislando componentes no vinculados al servicio. Además, precisó que, del total de ingresos del TUUA de transferencia, solo entre 11% y 13% corresponderían a LAP, tras descontar la retribución al Estado (46,511%) y el aporte de regulación (1%).

TUUA de transferencia

Un debate que aún no termina

Desde el gremio de aerolíneas AETAI, Carlos Gutiérrez, gerente de la entidad, reiteró que la implementación de la TUUA de transferencia sí tendrá una afectación a la competitividad del país debido a que hay otros elementos que se deben tener en consideración.

“Estamos en competencia con otros aeropuertos que son más eficientes. Por ejemplo, el tiempo de conexión del aeropuerto de Panamá es de 45 minutos, mientras que el de Bogotá es de 60 y nosotros superamos los 75”, comentó.

Gutiérrez afirmó también que la posición de los gremios fue estar en contra, pero también conocen que el cobro de la TUUA de transferencia ya está en el contrato de concesión y eso no se puede desconocer.

“Desde el gremio de aerolíneas se ha planteado es ver mecanismos de compensación por estos ingresos futuros que va a tener el aeropuerto para que atacar el fondo del problema que es eliminar esta TUUA de transferencia que está clarísimo, va a quitar la competitividad”, agregó.

En horas de la mañana, Jorge Villaseca, gerente de Negocios de Aviación de LAP, explicó a este Diario que el proceso regulatorio está en marcha, pero ello no implica que se haya cerrado la puerta a discusiones técnicas o posibles ajustes. “La TUUA de transferencia ha sido ratificada por Ositrán. Es un procedimiento que está siguiendo los canales del MTC, del regulador y del aeropuerto. Pero seguimos conversando con todas las autoridades del sector”, señaló.

Con el cobro internacional en marcha, una posible eliminación de la TUUA nacional y nuevas mesas técnicas abiertas, el tema aún no alcanza una definición final. Sin embargo, el mensaje del MTC marca un punto de inflexión: la reducción total de la tarifa doméstica está oficialmente en proceso de revisión contractual.