El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, se presentó en CADE Ejecutivos 2026 para explicar los proyectos que tiene su cartera en materia aeroportuaria, entre ellos, el aeropuerto de Chinchero y el Tercer Grupo de Aeropuertos, que incluye los terminales de Jaén, Jauja, Oxapampa, Moquegua y Chimbote.

En ese sentido, Tangherlini reveló que se ha desestimado la iniciativa de concesionar el tercer grupo de aeropuertos y que, en su lugar, se buscará incorporar dichos terminales a las concesiones ya existentes.

“La idea es incorporar estas infraestructuras aeroportuarias a las concesiones ya existentes. Ya hemos conversado con estas concesionarias (ADP o AAP) y hay voluntad, por lo que vamos a trabajar próximamente en la incorporación de esta infraestructura a estas concesiones. Consideramos que es la manera más rápida de poner en valor esta infraestructura aeroportuaria, así como de modernizarla y mejorarla en todos sus aspectos”, mencionó.

Asimismo, se pronunció sobre el avance del aeropuerto de Chinchero, un proyecto que tiene más de 30 años y cuyo cronograma se ha extendido debido a diferentes problemas burocráticos. Al respecto, señaló que se evalúa una iniciativa privada para la construcción del lado aire (pistas y plataforma). La empresa ganadora podría también asumir la operación integral del aeropuerto, lo que permitiría acelerar su puesta en marcha.

“Al día de hoy, el aeropuerto como proyecto cuenta con un avance superior al 30%. Hay avances establecidos en lo que corresponde al terminal de pasajeros y se encuentra ya en inicio de ejecución la torre de control”, mencionó.

Aeropuerto Jorge Chávez

En otro momento, el ministro explicó la durabilidad del puente temporal instalado para acceder al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y aseguró que la construcción tiene una vida útil de 70 años.

“Ha sido instalado con un nivel técnico muy detallado. Este puente tiene dos estribos a cada lado, como todo puente, pero está sustentado en pilotes que han sido cavados 25 metros bajo tierra. De por sí, este puente está instalado para tener una duración de 70 años. Es un puente temporal, pero que ha sido instalado con bastante responsabilidad y con seguridad técnica adecuada”, mencionó.

Tangherlini también explicó que la construcción fue revisada en marzo por técnicos especializados de Provías Nacional, quienes determinaron que dicho puente “está para soportar próximas avenidas del fenómeno de El Niño”, destacó.

Sobre el puente Santa Rosa, que reemplazará al mencionado puente temporal, aseguró que estará listo para comenzar a operar a mediados de 2027.