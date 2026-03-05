Resumen

De acuerdo con el MTC, esta medida permitirá fortalecer la transparencia en la información que reciben los usuarios del servicio de transporte aéreo. Foto: LAP.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Decreto Supremo N° 007-2026-MTC, mediante el cual se modifica el literal f) del artículo 232 del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, con la finalidad de garantizar que los pasajeros reciban información clara y detallada sobre los costos asociados al transporte aéreo, como la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), impuestos, tasas y otros cargos aplicables.

