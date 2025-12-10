El Gobierno a través de la Resolución Suprema N° 025-2025-MTC destituyó del cargo de director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, por deficiencia en la gestión presupuestal y de proyectos de inversión de la dependencia a su cargo.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario El Peruano estos son los motivos de su cese al cargo:

Baja Ejecución Presupuestal General : La DGAC registra la ejecución más baja de las Direcciones de línea del Viceministerio de Transportes, con solo el 36% de los recursos asignados al 15 de noviembre de 2025.

: La DGAC registra la ejecución más baja de las Direcciones de línea del Viceministerio de Transportes, con solo el 36% de los recursos asignados al 15 de noviembre de 2025. Deficiencia en la Gestión : La baja ejecución presupuestal es catalogada como un indicador de deficiencia de gestión que impacta la política sectorial, el cumplimiento de objetivos institucionales y riesgos operativos en proyectos estratégicos.

: La baja ejecución presupuestal es catalogada como un indicador de deficiencia de gestión que impacta la política sectorial, el cumplimiento de objetivos institucionales y riesgos operativos en proyectos estratégicos. Incumplimiento de Metas : El bajo porcentaje de ejecución refleja el incumplimiento de metas al cierre del ejercicio fiscal 2025.

: El bajo porcentaje de ejecución refleja el incumplimiento de metas al cierre del ejercicio fiscal 2025. Desfase Programación vs. Ejecución : Se identificaron desfases entre la programación financiera y la ejecución real en diversos proyectos de inversión de la infraestructura aeroportuaria, lo que compromete los objetivos.

: Se identificaron desfases entre la programación financiera y la ejecución real en diversos proyectos de inversión de la infraestructura aeroportuaria, lo que compromete los objetivos. Retraso en Proyectos Estratégicos: La gestión se evidencia con retraso considerable en el desarrollo de proyectos de inversión a cargo de la DGAC.

Asimismo, se citaron casos Específicos de Deficiencia y Nula Ejecución como: el Aeropuerto Internacional de Chinchero con deficiente gestión tanto en la programación presupuestal como en la ejecución. Ejecución de 35,5% a pesar de que la programación presupuestal fue reducida en casi el 50% a inicios de 2025.

Así como el Aeródromo de Yurimaguas en la demora no acreditada en la convocatoria del concurso público para la supervisión de la obra, lo que retrasó el inicio de la ejecución. Nula ejecución presupuestal(0%) a pesar de que el presupuesto (PIM) se incrementó de S/11.8 millones a más de S/31 millones.

En su lugar fue designada a Paola Mariella Marín Ugarte como nueva directora general de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Suprema N° 026-2025-MTC.